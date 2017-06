Feira de Ciências 2017 do Sesi acontece neste sábado

Matemática, não vivemos sem você! Este é o tema da Feira de Ciências 2017 do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/Sesi, que acontecerá neste sábado, dia 01 de julho, das 9h às 11h00, na quadra poliesportiva da escola, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto.

O evento está sendo desenvolvido com cerca de 687 alunos do Maternal ao 9º Ano, com faixa etária entre 3 a 14 anos, que apresentarão os 14 projetos expostos durante o evento que será aberto para os pais e a comunidade em geral.

O objetivo da ação é fazer com os alunos compreendam que a matemática está presente em seu cotidiano, através das grandezas de medidas com o uso em sua vida social, na qual tudo pode ser medido.

A Feira de Ciências está sendo preparada em vários momentos que contribuem para o fortalecimento de um dos pilares da educação que é aprender fazendo. Para aprimorar os conhecimentos sobre os tipos de trabalhos que serão apresentados durante a Feira, os alunos estão sendo estimulados a fazerem pesquisa de campo e visitas técnicas a fim de terem base científica sobre os projetos.

Para isto, foi elaborado o cronograma de visitas que tiveram início no dia 13 de junho, com os alunos do 3º, 4º e 6º Ano, que fizeram uma pesquisa de campo na Usina Termoelétrica localizada na região de Monte Cristo, área rural de Boa Vista. O objetivo foi conhecer como funciona a distribuição e geração de energia que vai para as residências. A ação faz parte do Projeto Educar para Preservar o Ambiente em parceria com o Instituto Valore e Eletrobras Distribuição Roraima. Ao todo participaram 30 pessoas, entre alunos, professores e coordenadores.

No dia 14 de junho os alunos do 2º Período B, visitaram a Feira do Produtor para agregar valor e conhecimento ao Projeto “Matemática Vai do Litro ao Quilo”. O objetivo foi compreender que a matemática pode está pressente no cotidiano por meio do uso das grandezas de medidas. Ao todo participaram 25 alunos.

Dia 27 de junho, a turma do 6º Ano A, realizou uma visita de campo na Sorveteria Sacy, para enriquecer o projeto “Ciência indústria gelada – sorveteiros da matemática”. O objetivo de perceber que a matemática está presente no dia a dia de qualquer organização e assume um papel diferenciador e crucial no pensamento estratégico e operacional, bem como na criação de novos conhecimentos. Ao todo participaram 22 alunos.

Para as coordenadoras pedagógicas, Samantha Alencar e Fernanda Rodrigues todos os projetos embasados em pesquisas bibliográficas, pesquisa em campo e visita técnica, são evidências da promoção do desenvolvimento criativo e da capacidade investigativa dos alunos na busca do conhecimento. “A nossa expectativa para o evento é que os trabalhos desenvolvidos pelos alunos sejam apresentados para o público externo como forma de exposição dos conhecimentos adquiridos”, finalizou Samantha Alencar.