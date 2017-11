Feira Cultural de Inglês reúne a comunidade escolar na manhã desta sexta-feira

Mais um projeto integrador terá a culminância na manhã desta sexta-feira, dia 10, na Escola Estadual Presidente Costa e Silva, desta vez será a “3.ª Feira Cultural de Inglês da Escola Presidente Costa e Silva (EEPCS) ou Third English Cultural Fair of the President Costa e Silva School coordenada pela professora Ana Zeidler.

O evento faz parte da programação do componente curricular de inglês, ministrados aos alunos do 6º ao 9º anos, e tem como objetivo promover o intercâmbio, oportunizando maior familiaridade do aluno com a língua inglesa.

Para atingir tais objetivos, a escola não só desenvolve conteúdos relativos aos conhecimentos básicos da língua inglesa, tendo como referência o livro adotado pela escola, Way to English, como também realiza atividades que permitam aos alunos comunicarem-se através da linguagem oral e escrita no cotidiano escolar.

Sabe-se que Roraima é um Estado situado numa região de tríplice fronteira fazendo divisa com Venezuela, República Cooperativa da Guiana e Comunidade do Caribe (Caricon). Nesse cenário, a escola tem como objetivo, no que concerne ao ensino da Língua Inglesa, proporcionar os conhecimentos fundamentais do inglês e desenvolver, gradualmente, a competência de alunos do Ensino Fundamental II para utilizá-la em situações de comunicação oral e escrita dentro e fora da sala de aula.

Para a professora Ana Zeidler a língua inglesa é imprescindível nos dias atuais, por conta da globalização. “O inglês é a língua internacional, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, enfim, a língua da comunicação com todo o mundo. Todos os dias nós convivemos com uma série de palavras em inglês, daí percebemos a importância e a influência que o idioma exerce sobre a nossa cultura”, explicou a professora.

A programação da feira contará, além da apresentação de trabalhos sobre os países de língua inglesa nos estandes, com apresentações musicais. Durante o evento será realizada ainda a entrega de prêmios ao Comitê “Sempre Alerta”, do Projeto Educacional da Eletrobrás sobre economia de energia e sustentabilidade.

Para a realização do evento a EEPCS conta ainda com o apoio da Cultura Inglesa e Senac Idiomas.