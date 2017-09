Feind vai reunir mais de 70 empresas de 20 segmentos industriais em RR

Nos dias 28, 29 e 30 de setembro será realizada a 4ª edição da Feira da Indústria de Roraima (Feind), no Roraima Garden Shopping, sempre a partir das 18h, com a presença confirmada de mais de 70 empresas industriais que irão ocupar os stands e show rooms em uma área localizada próxima a Academia do Shopping.

O destaque será para os produtos fabricados no nosso Estado, com a participação das indústrias dos setores de alimentos e bebidas, frigorífico, ração animal, confecções, serralherias, reparação de veículos, cerâmico, moveleiro, extração mineral, joalheiro, beneficiamento de grãos, madeireiro, construção civil, químico, vidros e granito, pisos, telhas de cimento, gráfico, comunicação visual e energia.

Haverá espaço para o artesanato regional, ações de inovação e startups, desfiles de confecções com peças produzidas exclusivamente pela indústria local, apresentações de projetos culturais e de artistas locais.

O público terá a oportunidade de acompanhar lançamentos exclusivos de produtos novos no mercado nas áreas de Construção, Gráfico e Alimentos.

O evento, que tem o objetivo de dar projeção para a produção da indústria local, é uma realização da Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier), Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com o patrocínio do Sebrae, Caixa Econômica, Prefeitura de Boa Vista e Banco do Brasil, além do apoio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Feind 2015

O evento foi marcado pela qualidade dos produtos em exposição, pelo caráter inovador das indústrias participantes e o público recorde durante os três dias da Feira. Houve a participação de 60 empresas, 11 sindicatos industriais, 18 diferentes setores industriais, 7 instituições e 34 mil pessoas visitando todos os espaços.

Confira a programação da Feind 2017

28 de Setembro

VISTAÇÃO AOS STANDS DAS INDÚSTRIAS, STANDS DE ARTESANATO E ESPAÇO DE INOVAÇÃO – 19H ÀS 22H

19h – Abertura Oficial no Salão de Exposições (Entrada de Acesso a Academia)

19h30 às 20h30 – Desfile de Modas na Praça de Alimentação

20h45 às 22h – Show de Márcio Alexandre e Banda na Praça da Alimentação

Palestras (Salão de Exposições)

19h30 às 20h30 – Gestão de Pessoas em Ambiente de Inovação

Palestrante: Ana Beltrão – Consultora Empresarial

20h40 às 21h40 – Gestão do Capital Intelectual e Inovação

Palestrante: Emerson Baú – Consultor Empresarial

29 de Setembro

VISTAÇÃO AOS STANDS DAS INDÚSTRIAS, STANDS DE ARTESANATO E ESPAÇO DE INOVAÇÃO – 18H ÀS 22H

18h – Abertura dos Portões

19h às 20h – Desfile de Modas na Praça de Alimentação

20h às 20h30 – Apresentação Cultural (SESI/RR) na Praça de Alimentação

20h 45 às 22h – Show com Renato Poeske e Banda na Praça de Alimentação

Palestras (Salão de Exposições)

19h30 às 20h30 – Inovação: O novo papel do marketing nas empresas

Palestrante: Jonh David – Empreendedor Digital

20h40 às 21h40 – O poder da Liderança Inovadora

Palestrante: Joselita Peixoto – Psicóloga e Professora

30 de Setembro

VISTAÇÃO AOS STANDS DAS INDÚSTRIAS, STANDS DE ARTESANATO E ESPAÇO DE INOVAÇÃO – 18H ÀS 22H

18h – Abertura dos Portões

19h às 20h – Desfile de Modas na Praça de Alimentação

20h às 20h30 – Apresentação Cultural (SESI/RR) na Praça de Alimentação

20h45 às 22h – Show com Halisson Crystian na Praça da Alimentação

Palestras

18h30 às 19h30 – 10 dicas de como tirar sua ideia do papel

Palestrante: Graciela Missio – Gerente da Unidade de Atendimento Serviço e Indústria do SEBRAE/RR

19h30h às 22h – Rodada de Negócios com Expositores e Participantes FEIND 2017

Organização: SEBRAE/RR

Moderador: Jefferson Silva