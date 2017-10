Feind registra mais de 30 mil visitantes

Realizada de 28 a 30 de setembro a Feira da Indústria de Roraima trouxe o tema Inovação e Competitividade para evidenciar o nível da produção industrial local. Foram mais de 70 empresas expondo os seus produtos, fazendo lançamentos, realizando negócios no local e fazendo contatos para negócios futuros. Ao final, foi registrado um público de 31.876 visitantes.

Houve degustação de alimentos, distribuição de amostras de produtos de limpeza, divulgação de empreendimentos da construção civil, lançamento de novos produtos, palestras, shows, desfiles, exposição de artesanato e rodada de negócios.

Também foram preparados show rooms montados pelo setor gráfico enfatizando os itens voltados a eventos, uma empresa de comunicação visual especializada em fachadas de postos de gasolina, móveis planejados e paisagismo.

Na avaliação do presidente da Fier, Rivaldo Neves, a Feind atingiu o seu objetivo. “Foram três noites em que todas as atenções se voltaram para as indústrias de Roraima, evidenciando o seu trabalho, o alto padrão do que é produzido e contribuindo para que elas sejam reconhecidas e valorizadas”.

A Feira da Indústria de Roraima – Feind 2017 foi realizada pela Fier, Sesi e Senai com o patrocínio do Sebrae, Caixa, Prefeitura de Boa Vista e Banco do Brasil, com o apoio do IEL e CNI.