Feind conta com stand para informações sobre serviços da prefeitura

A 4ª edição da Feira da Indústria de Roraima (Feind), promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier), Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que conta com a parceria da Prefeitura de Boa Vista teve início nesta quinta-feira, 29 e contou com a participação de diversos seguimentos de Roraima. A feira tem como objetivo dar projeção para a produção da indústria local, além de valorizar o que é produzido no estado e segue até o dia 30 no Garden Shopping.

A prefeitura está presente na feira levando informações sobre Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Boa Vista. Ainda, o Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA), desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura, que visa transformar Boa Vista na melhor fronteira agrícola do país e, o Programa de Talentos, desenvolvidos pelo Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), que vai capacitar jovens na área de tecnologia, informação e comunicação.

Quem passou pelo stand pode conferir um pouco desses serviços, como é o caso do economista Florêncio Melo. “Como vim visitar a feira, aproveitei para conhecer um pouco dos serviços oferecidos no stand da prefeitura. Gostei da iniciativa porque é uma forma de aproximar e levar informações sobre esses serviços para a população”, contou.

Na feira ainda podem ser conferidas ações de inovação e startups no Espaço de Inovação. A prefeitura atuará como fomentadora de empresas com base tecnológica, além de apresentar as políticas adotadas para incentivar o desenvolvimento dessas empresas no município.

“A prefeitura sempre será parceira de eventos que fale de inovação e traga desenvolvimento para o estado e para nossa capital. É uma filosofia da prefeita Teresa Surita garantir que eventos desse porte e o desenvolvimento dos segmentos, sejam eles: industrial, comercial e terceiro setor, estejam sempre antenados com Boa Vista”, destacou o secretário Municipal de Comunicação, Weber Negreiros.

No sábado, 30, última noite da feira, a Oficina de Modas do Projeto Crescer participa do evento apresentando as criações sustentáveis produzidas pelos integrantes. As criações foram feitas a partir do reaproveitamento de materiais recicláveis que antes iam parar no lixo.

Shirlía Rios