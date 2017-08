Fecomércio: presidentes de 13 estados se reúnem com a governadora Suely Campos

Na manhã desta terça-feira, dia 15, a governadora Suely Campos recebeu representantes de 13 Estados do Brasil com a intenção de debater melhorias e fortalecer a representatividade do Sistema Fecomércio no Estado e no Brasil. A reunião faz parte da programação do Fórum de Presidentes de Federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, sediado em Roraima.

Participaram da reunião, o presidente da Fecomércio/RR, Ademir dos Santos, e representantes dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia,Tocantins e Paraíba.

O encontro tratou de assuntos como fortalecimento do segmento do comércio, investimentos futuros, valorização do trabalhador, promoção da qualidade de vida e capacitação profissional, além do conhecimento e troca de experiências sobre a realidade de Roraima e dos outros estados.

Na reunião, a governadora ressaltou a disposição que o Governo tem para com o Fecomercio e o respeito pelo trabalho realizado pelo presidente, Ademir dos Santos.

“Estamos trabalhando diariamente para fortalecer a economia do Estado. Já tivemos grandes avanços no setor de agricultura, energia elétrica e erradicação da febre aftosa no Estado. Estamos sempre de portas abertas para as demandas da Fecomercio/RR, assim como tudo que diz respeito à classe trabalhadora de Roraima”, disse Suely.

egundo o presidente da Fecomércio/RR, Ademir dos Santos, é um prazer trabalhar em parceria com o governo de Roraima. “Somos gratos à governadora por sempre atender nossos pedidos e contribuir cada vez mais com as necessidades da Indústria e o Comercio em Roraima, assim como receber todos os representantes em busca de melhorar nosso trabalho e alcançar o desenvolvimentos dos estados brasileiros”, enfatizou.

Para o presidente da Fecomercio do Amazonas, José Roberto Tadros, é um prazer estar em Roraima discutindo melhorias para os estados. “Roraima é um estado promissor. A reunião foi muito proveitosa, pois ali pudemos apresentar questões que afetam diretamente a economia dos estados, principalmente de Roraima”, ressaltou.

Dados

No Estado de Roraima, o comércio representa 25% da economia local, com 64 mil trabalhadores diretos e indiretos. Pesquisas apontam que a contribuição média é de 45% de arrecadação do ICMS, registrando o aumento de 10%, ficando bem acima da inflação em 2017.