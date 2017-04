Febre aftosa: Roraima é oficialmente declarada área livre com vacinação

A governadora Suely Campos anunciou que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinou, agora nesta terça-feira, 25, o Reconhecimento Nacional do Estado de Roraima como livre de Febre Aftosa com vacinação. A solenidade ocorreu em Brasília. O presidente da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima), Vicente Barreto, representou a chefe do Executivo Estadual durante a assinatura da Instrução Normativa n° 16.

“Isso comprova o eficiente trabalho que foi desenvolvido pelo Governo para conseguir livrar Roraima da Febre Aftosa. Nesses últimos dois anos, atendemos todas as recomendações do Ministério para alcançarmos essa vitória, junto com nossos produtores”, comemorou.

A confirmação do status livre de aftosa com vacinação ocorreu no final do ano passado, quando o Mapa (Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento) divulgou o resultado da auditoria realizada em Roraima e que conferiu à Aderr a nota 95, reconhecendo todo o esforço e investimento feitos pelo governo para estruturar a Agência e incentivar a vacinação do rebanho, que registrou cobertura recorde no período.

Na última etapa da vacinação, a cobertura vacinal foi de 763.225 animais, perfazendo um total de 97,3% do rebanho bovino. “Esse é um número excelente, já que o Mapa exige 90% de animais imunizados para autorizar o status de livre da doença”, observou o presidente da Aderr, Vicente Barreto, ao lembrar que os produtores têm até o dia 30 deste mês para novamente vacinar o rebanho.

Exportação

Oficializar esse status de livre de aftosa com vacinação representa um enorme ganho para a economia de Roraima, uma vez que a carne bovina produzida aqui, agora pode ser exportada para todos os Estados Brasileiros, com exceção de Santa Catarina, a única unidade da federação do país livre de aftosa sem vacinação.

“Agora, nosso desafio é conquistar o certificado internacional como área livre de aftosa com vacinação, para que a carne bovina de Roraima também possa ser exportada para outros Países. Estamos implantando uma zona de proteção de alta vigilância sanitária em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, para garantir o pleito de área internacional ainda em 2018”, destacou Suely Campos.

Esse pleito já consta na Instrução Normativa assinada pelo ministro Blairo Maggi. O parágrafo único do artigo primeiro diz que “a zona livre reconhecida neste artigo será submetida à Organização Mundial de Saúde Animal – OIE, para reconhecimento internacional”.