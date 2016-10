Febre Aftosa: rebanho bovino das comunidades indígenas de Boa Vista volta a ser vacinado

A Superintendência de Assuntos Indígenas, da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, iniciou nesta terça-feira, 18, a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa nas áreas indígenas de Boa Vista. O objetivo é imunizar cerca de quatro mil animais que compõem o rebanho bovino de 16 comunidades. A primeira a receber a equipe de vacinadores do município foi a comunidade Truaru da Cabeceira, localizada a 65 km da sede da capital. A campanha de vacinação segue até o dia 31 deste mês.

Na localidade, foram vacinados 280 reses. As doses da vacina são fornecidas e aplicadas gratuitamente pela Prefeitura de Boa Vista, para garantir a imunização do gado. Para o tuxaua Esmeraldino Tavares, contar com a vacinação sem nenhum custo para a comunidade é um grande passo para que o rebanho seja 100% imunizado.

“O gado representa uma espécie de banco, sempre que precisamos de algo vendemos uma cabeça para comprar o que for necessário para a comunidade. Hoje contamos com 280 cabeças de gado e só temos a agradecer que a vacinação está chegando para nós gratuitamente”, contou.

A vacinação é feita por uma equipe de profissionais formada por um médico veterinário e técnicos agropecuários. Em Boa Vista ela ocorre em duas etapas, a primeira em abril e a segunda em outubro. Além da vacina contra a febre aftosa, a prefeitura também fornece a vermifugação do gado para o controle de verminoses.

De acordo com o superintendente municipal de Assuntos Indígenas, Lucas Lima, o gado dentro das comunidades tem um papel fundamental, por isso a importância da vacinação do rebanho. “Existem vários projetos que envolvem o rebanho bovino nas áreas indígenas, como por exemplo: o gado da comunidade, o gado da escola. No momento em que os moradores precisam comprar alguma coisa para a comunidade, eles vendem alguns desses animais. O gado também serve para a alimentação das famílias, por isso é fundamental que ele esteja imunizado contra doenças”, explicou.

Vacinação é a única forma de prevenir a febre aftosa

O superintendente municipal de Assuntos Indígenas, Lucas Lima, destacou que a febre aftosa não se trata de uma enfermidade que passa do animal para o homem, mas que é extremamente contagiosa entre o rebanho. “É muito importante que se faça a vacinação, porque além de ser é uma cobrança do Ministério da Agricultura é, sobretudo, uma questão econômica. Pois quando se registra um caso de aftosa, as exportações do Brasil para os outros países que consomem a nossa carne são interrompidas, por correr o risco de contaminar os rebanhos desses países e, isso prejudica a economia”, ressaltou.

Boa Vista é o único município do estado que desenvolve esse trabalho gratuitamente nas áreas indígenas. Conforme o veterinário que compõe a equipe de vacinação, José Teixeira, essa é uma forma de garantir que Roraima alcance o status de livre de aftosa. Em 2014 o estado passou da classificação de alto para médio risco.

“Os animais que não estiverem vacinados não podem entrar no mercado e isso gera prejuízo econômico. Dentre os benefícios da vacinação está o de se ter um gado sadio sem prejuízos aos produtores”, garantiu.

Último Caso

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o último caso de febre aftosa em Roraima foi no município de Caroebe, em 2001.

Confira o Calendário de vacinação:

19/10/16 – Quarta-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Serra da Moça.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Serra do Truaru.

20/10/16 – Quinta-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Morcego.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Bom Jesus.

21/10/16 – Sexta-feira.

Manhã: Vacinação do rebanho no Sr. Ozair.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Lago Grande.

22/10/16 – Sábado

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Lago Grande.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Lago Grande.

24/10/16 – Segunda-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Milho.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Aakan

25/10/16 – Terça-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Darora (SR. Vicente/Barroso).

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Ilha.

26/10/16 – Quarta-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Campo Alegre.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Vista Nova.

27/10/16 – Quinta-feira.

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Mauixi.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Três Irmãos.

28/10/16 – Sexta-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Vista Alegre.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Vista Alegre.

29/10/16 – Sábado

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Darora.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Teiu.

31/10/16 – Segunda-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade São Marcos.

Shirléia Rios