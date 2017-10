Febre Aftosa: Prefeitura inicia segunda etapa da Campanha de vacinação

A segunda etapa da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa de 2017 iniciou nesta segunda-feira (16), na zona rural de Boa Vista. Será vacinado o rebanho bovino de 15 das 16 comunidades indígenas da capital até o dia 30 de outubro. A meta é imunizar 3.500 animais.

A ação será realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas – SMAI, composta por um médico veterinário e técnicos agropecuários. Os bovinos da comunidade Truaru da Cabeceira, localizada a 65 km da sede do município de Boa Vista serão os primeiros a serem vacinados.

A Prefeitura de Boa Vista fornece e aplica a vacina de forma gratuita. Os criadores são obrigados a vacinar o rebanho e durante a vacinação na área indígena, a equipe também realiza a vermifugação do gado para o controle de verminoses, além da vacinação contra a brucelose. Os criadores receberão ainda orientações para evitar outras doenças.

O superintendente de Assuntos Indígenas Iris Rocha Filho destacou que Boa Vista é o único município do estado que faz a vacinação nas áreas indígenas. “A ação é uma forma de garantir a saúde do rebanho bovino. Na primeira etapa da vacinação, ocorrida no mês de abril deste ano foram imunizados e vermifugados 3.800 animais das 16 comunidades indígenas da área rural da Capital”, concluiu.

Cronograma da vacinação

1 – Abertura da Campanha de Vacinação: 16/10/2017

Horário: 09h

Truaru da Cabeceira

2 – Serra da Moça

Data: 17/10/2017

Horário: Manhã(08h)

3 – Serra do Truaru

Data: 18/10/2017

Horário: Manhã(08h)

4 – Morcego

Data: 18/10/2017

Horário: Tarde(14h)

5 – Ilha

Data: 19/10/2017

Horário: Manhã(08h)

6 – Campo Alegre

Data: 19/10/2017

Horário: Tarde(14h)

7 – São Marcos

Data: 20/10/2017

Horário: Manhã(08h)

8 – Darôra

Data: 20/10/2017

Horário: Tarde(14h)

9 – Vista Alegre

Data: 23/10/2017

Horário: dia todo

10 – Vista Nova

Data: 24/10/2017

Horário: Manhã(08h)

11 – Mauixi

Data: 24/10/2017

Horário: Tarde(14h)

12 – Três Irmãos

Data: 25/10/2017

Horário: dia todo

13 – Milho

Data: 26/10/2017

Horário: dia todo

14 – Lago Grande

Data: 27/10/2017

Horário: dia todo

15- Bom Jesus

Data: 30/10/2017

Horário: dia todo