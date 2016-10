Febre Aftosa: campanha de vacinação nas comunidades indígenas começa dia 18

O rebanho bovino das comunidades indígenas de Boa Vista começa a ser vacinado na próxima terça-feira, dia 18, na segunda etapa da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa. A campanha segue até o dia 31 deste mês, com a expectativa de imunizar cerca de quatro mil animais.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, formada por um médico veterinário e técnicos agropecuários, vai visitar 16 comunidades indígenas. A primeira a receber a vacinação, no dia 18, será a comunidade Truaru da Cabeceira, localizada a 65 km da sede da capital.

Durante a vacinação na área indígena, também será feita a vermifugação do rebanho para o controle de verminoses. Além disso, os criadores receberão orientações para evitar outras doenças.

A obrigação de vacinar o gado é do criador, mas a Prefeitura de Boa Vista fornece e aplica a vacina de forma gratuita há oito anos. “O município é o único do estado que faz esse trabalho nas áreas indígenas. É uma forma de garantir a imunização do rebanho e contribuir para que Roraima alcance o status de livre de aftosa com vacinação”, explicou Lucas Lima, superintendente municipal de Assuntos Indígenas.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o último caso de febre aftosa em Roraima foi no município de Caroebe, em 2001. Em 2014, o estado conseguiu mudar a classificação de alta para médio risco da doença. A meta agora é conseguir o status sanitário de livre da aftosa com vacinação.

A primeira etapa da campanha deste ano ocorreu em abril, quando foram vacinados quase quatro mil animais nas comunidades indígenas de Boa Vista.

Calendário de vacinação

18/10/16 – Terça-feira

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Truaru da Cabeceira.

19/10/16 – Quarta-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Serra da Moça.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Serra do Truaru.

20/10/16 – Quinta-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Morcego.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Bom Jesus.

21/10/16 – Sexta-feira.

Manhã: Vacinação do rebanho no Sr. Ozair.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Lago Grande.

22/10/16 – Sábado

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Lago Grande.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Lago Grande.

24/10/16 – Segunda-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Milho.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Aakan

25/10/16 – Terça-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Darora (SR. Vicente/Barroso).

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Ilha.

26/10/16 – Quarta-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Campo Alegre.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Vista Nova.

27/10/16 – Quinta-feira.

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Mauixi.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Três Irmãos.

28/10/16 – Sexta-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Vista Alegre.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Vista Alegre.

29/10/16 – Sábado

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade Darora.

Tarde: Vacinação do rebanho na Comunidade Teiu.

31/10/16 – Segunda-feira

Manhã: Vacinação do rebanho na Comunidade São Marcos.

Gleide Rodrigues