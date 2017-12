Fazenda da Esperança e o Proerd são beneficiados com emendas do deputado Remídio

Nesta semana, o Fundo Nacional Antidrogas, através do Ministério da Justiça, autorizou o empenho no valor de R$ 295 mil para investimentos no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Polícia Militar de Roraima (PM) e na Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Guadalupe. O recurso foi destinado às instituições por meio de emenda parlamentar do deputado federal Remídio Monai (PR-RR), referente ao orçamento de 2017. O valor alocado será utilizado para implantação de oficina terapêutica e ampliação do programa no estado de Roraima.

De acordo com o comandante da Companhia Independente de Policiamento Comunitário (CIPCOM), major Miguel Arcanjo, os recursos destinados ao Proerd possibilitam o aperfeiçoamento e ampliação das ações. “Poderemos, por meio desta contribuição, aprimorar nossas atuações e descentralizar cada vez mais o programa, atendendo mais escolas, atingindo mais crianças, incentivando-as a agir de forma preventiva em relação às drogas”, explicou o comandante.

Remídio Monai ressalta a importância do trabalho realizado pelo programa da PM de Roraima e a necessidade, cada vez mais urgente, de aumentar a abrangência de escolas atendidas em Roraima. “Defendo que o caminho para um futuro melhor, começa na educação e na conscientização. O Proerd foi idealizado com esta finalidade de reduzir o número de jovens envolvidos com drogas. Quando encontramos uma instituição séria como a PM e disposta a fazer o trabalho para prevenir um problema maior, nos sensibilizamos e nos motivamos em contribuir com esta missão”, disse Remídio.

A Fazenda da Esperança, localizada no município de Iracema, também foi beneficiada com recursos de emendas do deputado. Trata-se de comunidade terapêutica que atua no tratamento e recuperação de jovens com dependência química. Com apenas nove anos de funcionamento em Roraima, a fazenda já acolheu mais de 300 pessoas.

O atual presidente da Fazenda em Roraima, Flávio de Jesus Moraes, disse que os recursos vão permitir a implantação do projeto terapêutico da citricultura. “Acredito que com este aporte, vamos iniciar uma ação importante para melhorar a formação e a ressocialização dos nossos jovens. Esse recurso significa novas perspectivas para a comunidade e para a reestruturação da obra. Já pensamos em um segundo momento, com a possibilidade de comercialização das frutas, o que também vai ajudar na manutenção da unidade. Com esta iniciativa, o deputado Remídio Monai renova as esperanças não apenas de 35 pessoas, mais de 35 famílias que hoje são acolhidas pela Fazenda”, afirmou.

Empenho

A emenda quando é empenhada significa que o Governo Federal já assegurou o crédito financeiro que é a confirmação da reserva do recurso. Para o deputado Remídio, o empenho é a garantia que o valor destinado será efetivamente disponibilizado. “Vamos agora acompanhar e cobrar celeridade para que o recurso seja liberado o mais breve possível”, destacou o parlamentar..

Karinna Bevilaqua