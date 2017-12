Fase final: Sesc vai retomar obra da Estância Ecológica do Tepequém

O presidente do Sesc em Roraima, Ademir dos Santos, assinou contrato que dará início às obras da fase final da Estância Ecológica Sesc Tepequém, localizada no município do Amajari. Nesta etapa, serão realizados serviços de Redes Externas e Urbanização.

Para o presidente Ademir, a finalização das obras do Tepequém é a concretização de um sonho que iniciou há quase duas décadas. Para ele, o Sesc foi o principal responsável para o desenvolvimento turístico da região.

“Desde quando adquirimos aquele terreno, nos preocupamos em transformá-lo em Reserva Particular de Prevenção Permanente, pois somos uma instituição que respeita e valoriza o meio ambiente. Tivemos primeiramente os chalés, e hoje estamos finalizando mais uma importante obra com estrutura moderna e confortável, que fomentará ainda mais o turismo ecológico de Amajari”, destacou o presidente Ademir.

Serão executados serviços de corte e aterros, adequações de vias e caminhos com pavimentações, guarita com portão e plataforma de acessibilidade para pessoas com deficiência, além de implantação de equipamentos urbanos e de paisagismo.

Obras já concluídas

A nova estrutura Estância Ecológica Sesc Tepequém já concluiu as obras do Hotel, que conta com 24 apartamentos, com capacidade para hospedar confortavelmente 72 pessoas. Para atender ao público, o Sesc também construiu um Restaurante, equipado com cozinha industrial, que produzirá até 1.000 refeições por dia.

Larissa Mello