Fase estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica será realizada neste sábado

O Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR) será palco, neste sábado, dia 22, das 8h às 12h, no ginásio poliesportivo, da fase estadual da 11ª Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR 2017). Esta é a segunda vez que o IFRR sediará o evento, quando 14 equipes, sendo oito de nível 2 e seis de nível 1, participarão da competição.

O nível 2 compreende competidores do ensino médio e/ou ensino técnico. Já o nível 1 envolve alunos do ensino fundamental. Nesta edição, os competidores do nível 2 são todos do CBV e estão sob a orientação do professor Heitor Hermeson Rodrigues de Carvalho, que é o coordenador estadual do evento. Participam desta edição alunos dos cursos técnicos em Eletrônica, Eletrotécnica e Informática integrados ao ensino médio integral. As equipes são constituídas de dois a quatro integrantes.

Apenas uma equipe de cada nível representará Roraima na etapa nacional, que ocorrerá no período de 7 a 10 de novembro, em Curitiba (PR).

No ano passado, uma turma do IF esteve na fase nacional, quando competiu com 48 equipes ficando em em 24.º lugar na classificação geral.

Carvalho se diz satisfeito com a participação de alunos do nível 1 pelo Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Boa Vista (CCTI-PMBV). “No ano passado, nenhuma escola foi inscrita para esse nível e a vaga foi direcionada para outra equipe, em São Paulo, por ter o maior número de inscritos. Outra novidade é que, nesta edição, os alunos terão café da manhã para repor as energias que serão convertidas em conhecimentos e habilidades como comunicação, liderança e tomadas de decisão”, comemorou o coordenador do evento.

Organização

Vale ressaltar que as alunas do 2º ano do curso Técnico em Secretariado integrado ao ensino médio Anna Karolina, Daavila Letícia e Natacha Alves estão auxiliando na organização do evento. O envolvimento de alunos de outras áreas na organização do evento é uma forma de colocarem em prática os conhecimentos adquiridos nas disciplinas teóricas, como é o caso da organização de eventos, na área de secretariado.

“Todos estão convidados a assistir a esse grande evento de robótica, cujo objetivo é divulgar e disseminar a robótica no País de forma a descobrir novos talentos e proporcionar a superação de limites do conhecimento teórico e prático com bastante ética”, complementou Carvalho.

Fase I

Na última segunda-feira, 17, foi divulgado o resultado da Fase I da OBR – modalidade prática. De um total de 67 inscritos no IFRR, três foram classificados para a Fase II: Gustavo Rizzo Albuquerque, Patrick Fredman Souza Lima, ambos do 2º. ano do curso Técnico em Informática integrado ao ensino médio integral, e Willian Oliveira da Costa, do 4.º ano do curso Técnico em Informática integrado ao ensino médio. Somente um desses alunos representará Roraima, nessa modalidade, na etapa nacional, o qual receberá um treinamento e ao mesmo tempo será avaliado.

Acesse o link a seguir e confira o resultado completo: http://sistemaolimpo.org/webservice/classificados_fase2.php

Fase II

A prova da Fase II da OBR será realizada no dia 25 de agosto e constará de uma avaliação objetiva com dez questões.

OBR

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma das olimpíadas científicas brasileiras apoiadas pelo CNPq que utilizam a temática da robótica, tradicionalmente de grande aceitação pelos jovens, para estimulá-los às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. A OBR possui duas modalidades, que procuram adequar-se tanto ao público que nunca viu robótica quanto ao público de escolas que já têm contato com a robótica educacional. Anualmente, a OBR elabora e gere a aplicação de provas teóricas e práticas em todo o Brasil utilizando essa temática. O evento destina-se aos alunos de qualquer escola pública ou privada do ensino fundamental, médio ou técnico em todo o território nacional e é uma iniciativa pública sem fins lucrativos.

Alunos do IFRR que se destacaram em edições anteriores da OBR

2011 – Danielly Lima Bezerra (3.° lugar em nível nacional)

2012 – Janderson Gomes (representou Roraima)

2013 – Kaique Matos (representou Roraima)

2014 e 2015 – Não houve participação no evento (o coordenador estava em capacitação)

2016 – Ruan Carter (representou Roraima).

2017 – Um, dos três alunos classificados para a Fase II, representará Roraima.

Virginia Albuquerque