Farmacêuticos da prefeitura recebem capacitação em serviços

Os farmacêuticos que atuam na rede municipal de saúde iniciaram nesta sexta-feira, 20, uma capacitação sobre o cuidado farmacêutico no Sistema Único de Saúde (SUS). O curso é oferecido em parceria com os Conselhos Federal e Regional de Farmácia e Prefeitura de Boa Vista e segue até sábado, no auditório do Conselho Regional de Farmácia.

O secretário municipal de saúde destaca que a capacitação é importante para a melhoria no atendimento direto à população. “É mais uma oportunidade de atualização no atendimento ao paciente nesta área da farmácia clínica, a nossa ideia é proporcionar uma saúde de qualidade, seja na dispensação de medicamentos ou no acompanhamento clínico”, destaca Cláudio Galvão.

O professor do curso, Wallace Bottacin explica que durante o curso estão sendo abordados temas sobre a farmácia clínica e também como o farmacêutico deve interagir com o paciente para acompanhar o progresso rumo à recuperação. “Vamos repassar aqui de que forma esse profissional pode contribuir no serviço farmacêutico clinico e no acompanhamento farmacoterapeutico para que a população tenha uma saúde de qualidade, no âmbito do SUS”.

O curso possui carga horária de 16h, dividido em módulos, entre eles hipertensão e diabetes. O profissional terá capacidade de identificar sinais de riscos com paciente, para poder encaminhar ao médico. O curso faz parte de um programa completo de estudos, e de tutoria. Todos os profissionais capacitados serão incluídos no programa de tutorias após o curso, com farmacêuticos clínicos especializados e terão também a oportunidade de tirar dúvidas.

A farmacêutica Irlany Moreno, que atua no Centro de Saúde Mariano de Andrade, no Caranã afirma que esse é um momento ímpar na profissão. “É um serviço novo, e muito bom para poder prestar um serviço qualificado e eficiente ao paciente”.

Por se tratar de uma capacitação importante para o desenvolvimento do serviço farmacêutico na rede municipal, nesta sexta-feira, 20, estarão funcionando somente as farmácias das seguintes unidades: Santa Teresa, Jardim Floresta, Mariano de Andrade, no Caranã (tarde e noite), Cauamé, 31 de março, Buritis, Lupércio e Raiar do Sol e no período noturno, as farmácias das quatro unidades com horário estendido vão funcionar normalmente.

Jamile Carvalho