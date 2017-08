Fardamento: Prefeitura entrega kits a alunos na região do Passarão

Os alunos das escolas da zona rural e das áreas indígenas retornam ao segundo semestre letivo de farda nova. Os kits contendo os novos fardamentos começaram a ser distribuídos na última semana e, nesta segunda-feira, 31, foi à vez dos alunos da Escola Maria de Lourdes Dias de Abreu, localizada na região do Passarão.

De acordo com Ilcia Pinheiro de Melo, coordenadora de Educação Indígena e do Campo, a entrega destes kits de fardamento é um momento especial para cada uma destas escolas. “Fazemos o possível para atender da melhor forma cada um dos alunos. Nosso objetivo é que todos eles compareçam a escola devidamente uniformizados e, caso seja necessário realizar qualquer ajuste, nos colocamos a disposição”, destacou.

Cerca de 55 dos 60 alunos que estão matriculados receberam o novo fardamento, que varia do tamanho 4 ao 12. Na oportunidade, a coordenadora destacou a importância do zelo ao uniforme. “Estamos entregando um fardamento que deve durar todo o ano. Alertamos para o cuidado e limpeza adequada deste material, que deve ser de uso exclusivo do aluno. O objetivo do uniforme escolar é identificá-los como estudante, além de garantir maior conforto e segurança para família”, ressaltou.

Segundo a trabalhadora rural Susana da Silva, mãe de uma aluna do 4º ano, o uniforme escolar auxilia na praticidade e facilita no dia a dia. “O uso de uma roupa especifica para a escola é muito mais prático para quem passa o dia trabalhando como eu. Desta forma, não preciso me preocupar em lavar várias roupas por dia, que poderiam ser utilizadas em outra ocasião”, disse.

Ednalva Souza, mãe de dois alunos do 3º ano, também ressaltou a comodidade e a segurança que o uniforme escolar traz. “Usando o uniforme, eles poderão ser identificados em qualquer lugar. É uma segurança a mais que nos proporciona. Além disso, posso ensiná-los desde cedo a ter responsabilidade e cuidado com as suas próprias coisas”, destacou.

No total, 38.772 kits devem atender os alunos da educação municipal e, destes, 37.691 alunos já voltaram às salas de aula em 115 unidades escolares, com exceção dos que freqüentam escolas localizadas na região do Passarão e que utilizam a balsa como transporte, em razão da cheia do rio Branco e da dificuldade de locomoção por via fluvial. A previsão é de que estes alunos retornem às aulas no dia 7 de agosto.

Kits

Os kits para os meninos da Educação Infantil e Creche incluem: uma jaqueta, duas bermudas, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis; os da Educação Infantil e Ensino Fundamental contêm uma calça, uma bermuda, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis.

Já para as meninas da Educação Infantil e Creche, os kits contêm: uma jaqueta, dois shorts-saia, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis; e para as da Educação Infantil e Ensino Fundamental: uma calça, um shorts-saia, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis.

Jéssica Costa