Fardamento: alunos das escolas municipais da zona rural e áreas indígenas recebem kits

O segundo semestre do ano letivo das escolas municipais teve início no dia 17 de julho e, junto às aulas, teve início também a entrega dos kits de novos fardamentos. No total, 38.772 kits devem atender alunos da educação municipal. Todas as escolas da capital já receberam o material e as próximas a receberem serão as cinco escolas da zona rural e 12 das áreas indígenas.

Os kits que atenderão as crianças das áreas rural e indígena já estão sendo enviados e a previsão é de que a entrega seja concluída até a próxima sexta-feira, 28. As escolas que receberão os kits são: Ko´ko Ermelinda Raposo da Silva (Com. Campo Alegre); Clemente dos Santos (Com. Vista Nova); Tuxaua Albino Morais (Comunidade da Ilha); Ignês Benedicto (Comunidade do Milho); Dukuzyy Sebastião (Com. Lago Grande); Vovó Tereza da Silva (Comunidade Darora); Vovó Terezinha da Silva (Com. Bom Jesus) e Vovó Antônia Celestina da Silva (Com. Vista Alegre).

Na última semana, 37.691 estudantes voltaram às salas de aula em 115 unidades escolares, com exceção dos que frequentam escolas localizadas na região do Passarão, em razão da cheia do rio Branco e dificuldade de locomoção por via fluvial. A previsão é de que estes alunos retornem às aulas no dia 7 de agosto.

A rede municipal de ensino inclui ainda 33 Casas Mãe, seis creches Pró-infâncias, cinco escolas na área rural e 12 em áreas indígenas. Além disso, conta também com o Centro Municipal Integrado de Educação Especial.

Kits

Os kits para os meninos da Educação Infantil e Creche incluem: uma jaqueta, duas bermudas, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis; os da Educação Infantil e Ensino Fundamental contêm uma calça, uma bermuda, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis.

Já para as meninas da Educação Infantil e Creche, os kits contêm: uma jaqueta, dois shorts-saia, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis; e para as da Educação Infantil e Ensino Fundamental: uma calça, um shorts-saia, duas camisetas com manga curta, uma camiseta regata e um par de tênis.

