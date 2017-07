Famílias do Pricumã ganham espaço de lazer revitalizado

A cidade de Boa Vista ganhou um novo espaço de lazer com a praça do bairro Pricumã. Recuperada pela Prefeitura, com apoio do senador Romero Jucá (PMDB), o novo ambiente ganhou quadra esportiva, espaço de passeio, calçadas, bancos, lanchonete e uma nova iluminação.

A obra faz parte de um projeto de revitalização dos espaços públicos da capital, trabalho que está sendo executado com recursos garantidos pelo senador. “Quando a cidade ganha uma nova praça quem se beneficia é a família. Nesses espaços estimulamos a convivência sadia”, afirmou.

Outros logradouros públicos da cidade também estão recebendo reparos para melhor atender a população. “A Prefeitura sozinha não tem condições de fazer todas essas obras e por isso, contamos com o apoio do senador que nos ajuda a construir a cidade que sonhamos”, explicou a prefeita Teresa Surita.

No local onde a nova praça foi construída, toda a infraestrutura de lazer estava comprometida. Não havia espaço para a prática esportiva e a área era utilizada como estacionamento pelos moradores.

Além de modernizar e valorizar o bairro, a praça ganhou o nome de Chevelar Montenegro Peixoto, patriarca de uma das mais tradicionais famílias de Roraima. Para o senador, essa é uma maneira de preservar a história da cidade.

“Quando a gente homenageia uma pessoa como o Chevelar, coloca na cidade um pouco mais de história e de ensinamento que serve como referencia para as gerações futuras. Espero que a população aproveite a praça e também ajude a cuidar desse novo espaço”, afirmou Jucá.

Novo espaço

A praça Chevelar Montenegro Peixoto está localizada na avenida Via das Flores, no bairro Pricumã. No local, foi construída uma quadra poliesportiva, um playground, um posto de vigilância para a Guarda Municipal, um depósito, blocos de banheiros e uma lanchonete com banheiros adaptados.

As calcadas e área de passeio receberam piso com revestimento de alta resistência. A Prefeitura executou ainda o planejamento paisagístico e fez a nova rede de iluminação no local.

Janini Marques