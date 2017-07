Famílias desabrigadas recebem doação de alimentos da Assembleia Legislativa

Famílias que tiveram que deixar suas casas no bairro Caetano Filho, mais conhecido como Beiral, da Olaria e da Vila Vintém, ambos no município do Cantá, por conta da cheia do rio Branco, receberam no final da tarde desta quinta-feira, 6, a doação de 850 quilos de alimentos da Assembleia Legislativa de Roraima. O presidente da Casa, deputado Jalser Renier (SD), esteve no local fazendo a entrega. Pelo menos 25 famílias foram beneficiadas.

Essas famílias estão alojadas em um ginásio poliesportivo localizado no bairro Caimbé, próximo ao estádio Ribeirão, desde o final de semana passado. São 70 pessoas, entre idosos, adultos, adolescentes e crianças, que estão abrigadas naquele local. Entre elas está a dona de casa Sebastiana Souza, 58 anos, moradora do Caetano Filho, com seus dois filhos e seus 10 netos. Ela contou que pela primeira vez precisou sair de sua casa por conta da enchente do rio Branco.

Sebastiana disse que a família dela e outras duas foram as primeiras a chegarem ao ginásio. “A situação não está fácil, pois nos trouxeram pra cá, mas estamos precisando de apoio, pois não temos o que comer. Ganhamos uma cesta básica, mas já acabou, pois nossa família é grande. Deus ouviu minhas preces e enviou o deputado para ajudar a gente, nesse momento tão complicado que estamos passando”, disse a dona de casa.

Da Vila Vintém são 15 pessoas dividindo espaço no ginásio com as outras famílias. A dona de casa Maria Gorete Nunes Barros também chegou no domingo. “Acordamos na madrugada de sábado para domingo com a água dentro de casa”, lembrou. Ela disse que a situação está mais complicada porque são moradores da Vila Vintém, no Cantá, mas não estão recebendo apoio. “Estamos dormindo no chão, porque perdemos o pouco que tínhamos, pois não tivemos tempo de tirar todas as nossas coisas de dentro de casa. Estamos precisando de roupa, lençol e alimento”, comentou.

O presidente Jalser Renier disse que os alimentos doados foram arrecadados durante 1º Aulão promovido pela Assembleia. “Realizamos essa atividade já pensando nas famílias que ficariam desabrigadas nesse período de chuvas rigorosas. E hoje estamos entregando essas cestas básicas para vocês, porque sei que não está sendo fácil”, disse.

Jalser Renier disse ainda que este é um momento de união em prol daqueles que mais necessitam. “É o momento de prestarmos a nossa solidariedade a quem está sofrendo com essa enchente, e a Assembleia Legislativa não poderia deixar de levar sua contribuição e seu apoio aos desabrigados”, finalizou o presidente.

Edilson Rodrigues