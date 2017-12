Família que Acolhe: programa atende mães e crianças venezuelanas

A jovem Adriana Carolina Yeguez Rodriguez, de 26 anos, se encanta ao entrar no prédio do Programa Família que Acolhe. A estrutura chama a atenção, mas foi o acolhimento que mais surpreendeu a venezuelana, que está há cinco meses em Boa Vista. Ela está grávida e é uma das 45 mulheres venezuelanas nesta situação que hoje recebem atendimento no Programa Família que Acolhe. As futuras mamães cruzaram a fronteira fugindo da crise humanitária em seu país de origem.

A jovem Adriana veio ao Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho para ajudar no sustento do filho e da família que ficaram na Venezuela, mas perdeu o emprego de atendente em uma padaria após descobrir a gestação. No Programa Família que Acolhe recebeu a atenção e o carinho que precisava. “Fui tão bem recebida. Aqui eles ajudam as mamães a não se sentirem sozinhas. Sinto-me apoiada”, disse.

De acordo com a psicóloga do Família que Acolhe, Elane Florencio, essa é uma demanda recente que cresceu nos último ano e coincide o aumento da imigração venezuelana. “A procura é diária. Geralmente essas mulheres estão bem fragilizadas, necessitadas e interessadas em participar de nossas atividades”, disse.

O Programa Família que Acolhe atende atualmente mais de quatro mil mulheres entre brasileiras, venezuelanas e de outras origens. Desde que o programa foi criado em 2013, mais de 10 mil já foram beneficiadas. Para serem beneficiárias do programa, elas devem atender aos mesmos critérios: estar grávida de até 21 semanas, com as consultas do pré-natal em dia, ser beneficiária do Bolsa Família ou possuir renda baixa.

“Nós recebemos todas as gestantes de forma igualitária. Seguimos os mesmos critérios de acolhimento e inclusão no programa, tanto com relação à idade gestacional, como na importância de a mãe participar mensalmente dos encontros”, completou Elane.

A frequência nos encontros é o que tornará a gestante apta a receber outros benefícios que o programa oferece, como o enxoval para o bebê, o Leite da Família para a criança a partir de um ano de idade e a prioridade de vaga na Casa Mãe.

Ao participar do Programa Família que Acolhe, Adriana vai receber informações de profissionais especializados sobre o desenvolvimento da primeira infância: proteção, afeto, estímulos apropriados, livre brincar, alimentação adequada, cuidados de saúde e higiene, educação de qualidade. Fatores importantes para que a criança possa alcançar todo o potencial de desenvolvimento e tenha melhores oportunidades no futuro.

“Eu quero participar de todos os encontros, fazer novas amizades, trocar experiência com outras mulheres grávidas e saber qual a melhor forma de cuidar do meu filho. O Familia que Acolhe ajuda muito as mulheres durante a gravidez”, disse.

Gleide Rodrigues