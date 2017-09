Família que Acolhe inicia programação da Semana do Bebê

Os cuidados com a primeira infância (fase que vai da gestação até os seis anos) e os resultados que geram para a toda a vida, esse tema está no foco das discussões e atividades da segunda edição da Semana do Bebê, evento organizado pela Prefeitura de Boa Vista, por meio do programa Família que Acolhe. A programação começou nesta segunda-feira, 25, e se estende até sábado, 30.

O evento traz diversas ações que têm como objetivo mostrar a importância da relação entre pais e filhos em um ambiente acolhedor para o fortalecimento do vínculo familiar e desenvolvimento infantil.

Nesta edição, as ações estão descentralizadas e ocorrem tanto na sede do Família que Acolhe, no bairro Pintolândia, as quanto nas casas mãe, unidades de saúde e Centros de Referência da Assistência Social (Cras), locais onde também são oferecidos os serviços do programa.

A programação conta com palestras sobre a importância da convivência familiar, os benefícios da alimentação saudável para a gestação, aleitamento materno, imunização entre outros temas. As crianças e os pais também participam de outras atividades, entre as quais, “contação” de histórias, oficinas de shantala, minichef de cozinha, primeiros socorros, (com a participação da equipe do Samu), teatro, corrida baby, piquenique.

“O objetivo principal da Semana do Bebê é proporcionar atividades para que mães e filhos fortaleçam ainda mais o vínculo entre eles. Para a criança, estabelecer um vínculo com o seu cuidador é extremamente importante para seu desenvolvimento. Nós precisamos mostrar para as famílias que os primeiros anos na vida são para sempre, são fatores determinantes para o resto da vida das crianças”, explicou a secretária municipal de Projetos Especiais, Thayssa Cardozo.

As atividades da Semana do Bebê terão ponto alto na quarta-feira, quando ocorre a abertura oficial, e no sábado. Na quarta-feira as mães terão um bate papo com a prefeita Teresa Surita sobre a importância da primeira infância e as conquistas do Família que Acolhe para o desenvolvimento das crianças de Boa Vista.

No sábado, encerramento do evento, será realizada uma ação de saúde na sede do Família que Acolhe, às 9h, no bairro Pintolândia, com a participação de dez pediatras. Serão feitas consultas, vacinação e encaminhamentos.

Conhecimento, brincadeiras e atividades lúdicas para fortalecer o vínculo familiar e o desenvolvimento infantil

No primeiro dia da programação da Semana do Bebê, os pais assistiram a palestras e participaram de atividades lúdicas junto com os filhos. O tapete sensorial foi atração e despertou a curiosidade dos bebês. O tapete colorido é feito com diversos objetos, desde copos descartáveis a palitos de picolé, e tem a função de estimular todos os sentidos da criança como tato, visão entre outros, além de trabalhar a coordenação motora.

A atividade também proporciona a interação entre pais e filhos em um momento de descoberta para os bebês. A manicure Grayce Kelly Santos de Oliveira, 26 anos, se divertiu com o filho Samuel durante a brincadeira. Ela freqüenta o programa Família que Acolhe desde a gestação.

“Além do Samuel, eu tenho outros três filhos. Com os outros eu não tive o acompanhamento do Família que Acolhe. Agora está sendo totalmente diferente, aqui, eles ensinam como a gente tem que cuidar do bebê em cada fase, mês. A importância da criança está tanto com a mãe, quanto com pai, de conversar, brincar e interagir com o bebê”, disse.

O programa Família que Acolhe foi criado há quatro anos pela prefeita Teresa Surita. Mais de dez mil famílias já foram beneficiadas ao longo desse período. Atualmente, quatro mil mães e seus filhos recebem atendimentos integrados nas áreas social, de saúde e educação.

O programa tem como prioridade promover o desenvolvimento da primeira infância por meio do fortalecimento do vínculo entre pais e filhos, desde a gestação até os seis primeiros anos de vida.

Programação da Semana do Bebê

Terça-feira (26/09)

8h30 às 9h – Oficina de shantala (Família que Acolhe)

9h às 9h30 – Palestra: Cuidados na gestação (Unidade Básica de Saúde – UBS)

10h30 às 11h30 – Limites e rotinas (Família que Acolhe)

14h – Palestra: O bebê nasceu: que cuidados devemos ter (UBS)

14h30 às 15h – Oficina de shantala (Família que Acolhe)

15h às 16h – Dia da higienização corporal e bucal e escovação infantil (Casas Mãe)

16h às 16h30 – Aleitamento materno e cuidados com o bebê (Cras)

16h às 17h – Limites e rotinas (Família que Acolhe)

Quarta-feira (27/09)

8h às 11h – Dia do brincar (Casas Mãe)

9h30 Abertura oficial da Semana do Bebê/ apresentação do Coral Família que Acolhe (Família que Acolhe)

10h – Minichef (Família que Acolhe)

10h30 às 11h – meu primeiro corte de cabelo

Bate papo com a prefeita Teresa Surita sobre a importância da primeira infância (Família que Acolhe)

10h às 11h – A importância do brincar (UBS)

14h às 17h – Circuito de jogos e brincadeiras/ Corridinha Baby (Família que Acolhe)

16h – Brincadeiras do passado para as crianças de hoje (Cras)

Quinta-feira (28/09)

8h às 8h30 – Oficina sobre primeiros socorros e acidentes domésticos – Samu (Família que Acolhe)

9h às 10h – Oficina: Minichef FQA (Família que Acolhe)

10h – Palestra: Os benefícios da alimentação saudável para a gestação (UBS)

8h às 17h – Palestra e piquenique: Dia da alimentação saudável (Casas Mãe)

16h às 16h30 – Boa alimentação: pais responsáveis, filhos saudáveis (Cras)

sexta-feira (29/09)

8h às 8h30 – Dez razões para alimentar seu filho: da economia à inteligência do bebê (Cras)

8h às 11h30 – Cine FQA (FQA); Fantoches (FQA); Brinquedos didáticos (FQA)

8h às 17h – Dia da Saúde: vacinação, peso e altura (Casas Mãe)

10h às 11h – Palestra: A importância da Imunização (UBS)

Sábado (30/09)

9h às 11h30 – Ação de saúde (FQA)

Gleide Rodrigues