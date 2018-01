Família que Acolhe inicia atividades da Universidade do Bebê em 2018

O Programa Família que Acolhe (FQA) iniciou nesta segunda-feira, 8, as atividades da Universidade do Bebê 2018. O calendário conta com 516 encontros entre gestantes, mães, pais, filhos e especialistas do programa, onde serão abordados temas importantes para o desenvolvimento da criança durante a primeira infância.

A Universidade do Bebê tem foco na primeiríssima infância – até os três anos da criança. As turmas são divididas em: Gestantes; Bebês de um mês a um ano; Bebês de um ano e um mês a um ano e 11 meses e Crianças de dois a três anos. Entre os temas abordados, estão: pré-natal, planejamento familiar, direito da criança, desenvolvendo a criatividade e outros.

“É na Universidade do Bebê que as mães vão poder tirar as dúvidas sobre o desenvolvimento da criança. São encontros bem informais, que a gente buscar trocar experiência com as beneficiárias para que elas aproveitem ao máximo as atividades e aprender os cuidados essenciais em cada fase do seu bebê”, informou Valéria Reinbold, coordenadora da Universidade do Bebê.

Os beneficiários do programa receberam um calendário com todas as datas dos encontros durante o ano. De acordo com a coordenadora do Família que Acolhe, Andrea Neres, a frequência nas atividades é fundamental para que as famílias atendidas tenham direito aos benefícios do programa.

“A orientação é que as beneficiárias participem de todas as atividades do Família que Acolhe, principalmente, relacionadas à Universidade do Bebê, para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento da criança, que é o foco do programa. Além disso, a frequência é fundamental, pois é critério para o recebimento do leite e vaga nas Casas Mãe.

Caso a beneficiária tenha alguma dificuldade de participar dos encontros, a orientação é que procure a coordenação do programa para justificar a ausência, manter o cadastro atualizado e verificar alternativas para continuar recebendo os serviços e informações sobre a primeira infância.

A dona de casa Jeniffer Oliveira, de 23 anos, participou de um dos encontros desta segunda-feira. Mãe de primeira viagem do Isaque, de apenas um mês, ela considera as orientações recebidas no programa importantes para a criação do filho.

“É bom para esclarecer as dúvidas, principalmente, com o acompanhamento de todas as fases da criança. Aqui nós recebemos instruções sobre o momento que estamos vivendo”, disse.

Gleide Rodrigues