Familia Que Acolhe é reconhecido pelo Pacto Global da Academia de Ciências de Nova York

Boa Vista é a única cidade brasileira escolhida para fazer parte do Pacto Global para o Desenvolvimento da Primeira Infância (GCECD, sigla em inglês). O Pacto reúne um seleto grupo de 14 cidades-membros ao redor do Mundo. A entidade tem como objetivo o reconhecimento das práticas que visam fortalecer programas de saúde materna, nutrição, parentalidade [o conjunto de fatores biológicos, psicológicos e jurídicos que tornam um indivíduo pai ou mãe de um outro], bem como criar centros familiares e aumentar a simpatia infantil dos serviços sociais locais, sistemas de justiça e espaços públicos.

O programa Família que Acolhe (FQA), da Prefeitura de Boa Vista, se encaixa nesse perfil. Nenhum outro programa Brasil afora supriu as exigências do Pacto Global. Em toda a América do Sul, apenas Boa Vista e a cidade de Medelin, na Colômbia, apresentaram programas de desenvolvimento da primeira infância dentro dos moldes exigidos pela entidade, que é mantida pela Academia de Ciências de Nova York.

A iniciativa da academia norte-americana tem como base a previsão de que em 2050, 70% das crianças do mundo viverão nas cidades. “Neste mundo cada vez mais urbanizado, as cidades desempenham um papel importante em ajudar todas as crianças a alcançar seu pleno potencial”, cita a direção do Pacto Global.

Pensando assim, a prefeita Teresa Surita determinou em 2013 a implantação no município não só do Programa Família que Acolhe, premiado tanto em nível nacional como internacional, mas também de outras ações voltadas à primeira infância. “O encontro do Pacto Global [dezembro de 2016] continua tendo desdobramentos na minha gestão. Muitas coisas aprendi lá e estou adotando aqui em Boa Vista. Não só a questão dos abrigos de ônibus, da estruturação de espaços destinados ao público infantil, como também todo o movimento que estamos promovendo para tornar Boa Vista a capital da primeira infância”, disse a prefeita.

O Pacto Global é uma iniciativa única em seu alcance internacional e se concentra em melhorar a vida das crianças urbanas desde a gestação até os três anos de idade. Os programas desenvolvidos pelas 14 cidades que compõem o GCECD atingem 200 mil crianças, incluindo as de Boa Vista, e é uma aspiração expandir essa rede para incluir mais de 100 cidades e atingir 25 milhões de crianças até o ano de 2020.

Família que Acolhe

O programa foi criado em setembro de 2013, por meio de lei municipal. Hoje é reconhecido nacional e internacionalmente como uma política pública inovadora de cuidado com a primeira infância. Entre os prêmios recebidos está o de Boas Práticas da Fundação Abrinq.

O FQA também foi apontado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como modelo de política pública integrada voltada ao desenvolvimento infantil. A Fundação Abrinq concedeu à prefeita Teresa Surita o prêmio Prefeito Amigo da Criança.

Em julho de 2016, a Universidade de Nova York apresentou, durante o seminário, o resultado das pesquisas realizadas com a implantação do Programa Leitura Desde o Berço (vertente do FQA). O resultado provou a eficiência do projeto adotado em Boa Vista. As crianças que receberam o estímulo dos pais apresentaram um avanço de 14% no vocabulário e 27% na memória.

Francisco Espiridião