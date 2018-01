Família que Acolhe é destaque em publicação internacional

A leitura desde cedo é uma das ferramentas mais poderosas para o desenvolvimento das crianças durante a primeira infância – fase que vai da gestação até os seis anos de idade. É o que aponta o resultado de um ano de pesquisa junto às crianças atendidas nas Casas Mãe (creches públicas da Prefeitura de Boa Vista) que ganhou destaque na edição de dezembro da revista Pediatrics, uma renomada publicação da Academia Americana de Pediatria, e nesta segunda-feira, 8, na coluna do jornalista Antônio Gois, do jornal O Globo.

O estudo intitulado Prevenção de Disparidades de Prontidão Escolar entre Crianças de Famílias de Baixa Renda em Boa Vista, é de autoria dos pesquisadores Alan Mendelsohn e Adriana Weisleder, da Escola de Medicina da Universidade de Nova York, em parceria com o Programa Família que Acolhe (do qual as Casas Mãe fazem parte da estrutura) e o Instituto Alfa e Beto (IAB).

Os pesquisadores acompanharam 1.250 crianças de 2 a 4 anos e seus responsáveis. As crianças foram divididas em grupos. Um grupo de crianças atendidas pelas Casas Mãe participou do programa Leitura Desde o Berço, que consiste em incentivar os pais a lerem para os filhos em casa, por meio do empréstimo de livros, e em encontros nas creches. A orientação é que os pais interajam com as crianças e tornem a leitura em uma atividade frequente, lúdica e prazerosa em família. Os pais ainda receberam capacitação para desenvolver habilidades de leitura e interação com as crianças.

Outro grupo das Casas Mãe não participou do programa Leitura Desde o Berço. Um terceiro grupo de fora das creches também foi acompanhado. A pesquisa revelou que as crianças que receberam o estímulo dos pais tiveram um aumento de 14% no vocabulário e 27% na memória de trabalho (componente cognitivo que permite o armazenamento temporário e manipulação das informações necessárias para tarefas complexas).

O estudo também comprovou um aumento de 50% na interatividade entre pais e filhos durante a leitura. Um dado que chamou a atenção apontou uma redução de 25% no índice de crianças com problemas de comportamento e, por consequência, diminuição das punições físicas.

Para a prefeita Teresa Surita, a pesquisa e o reconhecimento de veículos especializados em desenvolvimento infantil e educação mostram que é fundamental investir em política pública para a primeira infância.

“O desenvolvimento infantil é nossa prioridade desde 2013 em Boa Vista com o programa Família que Acolhe que integra serviços em áreas como social, educação e saúde para fornecer aos pais estímulos e melhores condições para criar seus filhos. E para que essas crianças alcancem todo seu potencial de desenvolvimento e tenham melhores oportunidades no futuro”, ressaltou a prefeita Teresa Surita.

Gleide Rodrigues