Exposição “Nunca me Calarei” chega a Boa Vista

São olhares que carregam histórias dolorosas vivenciadas com parceiros que antes compartilhavam alegrias e conquistas. As expressões são de mulheres que reagiram à violência física e psicológica e deram outro ruma às suas vidas. Com o objetivo de alertar a sociedade sobre a importância de combater e prevenir a violência contra a mulher, a exposição fotográfica “Nunca me calarei”, do renomado fotógrafo carioca Márcio Freitas, em parceria com o projeto Quebrando o Silêncio, chega à Boa Vista entre os dias 20 a 22 de agosto no Shopping Garden, e entre os dias 23 a 25 de agosto, no Pátio Shopping, em comemoração ao agosto lilás, que tem como objetivo alertar a sociedade sobre a violência doméstica.

A exposição “Nunca me calarei” já foi realizada na praia de Copacabana na cidade do Rio de Janeiro, nos metros de São Paulo capital e em Brasília. A cada mês, a campanha tem ganhado mais força e engajamento da sociedade. De acordo com o fotógrafo da exposição “Nunca me calarei”, Márcio Freire, as fotos da exposição foram produzidas durante os relatos de violência doméstica de mulheres.

“Quando as mesmas relembraram as suas histórias, muitas se emocionaram e passaram a emoção para a sessão de fotos. O nosso objetivo com essas imagens é alertar a comunidade e autoridades sobre a importância de prevenirmos e combateremos a violência doméstica em todos os lares”, ressalta.

Só no estado de Roraima, segundo a Delegacia Especializada da Mulher, mais de 4,700 casos foram registados de violência doméstica contra mulheres no ano de 2016. Há 8 anos, o projeto Quebrando o Silêncio, em toda a América do Sul, levanta a bandeira da paz e do bem-estar nas famílias, e no agosto lilás não será diferente. A cada ano, um tema comanda a ação e todo o material é distribuído e desenvolvido em cima de tal temática.

De acordo com a responsável pela campanha Quebrando o Silêncio no estado do Amazonas e Roraima, Euciany Saraiva, este ano o foco da campanha é o combate contra o abuso sexual de mulheres. O agosto lilás vai conscientizar a sociedade sobre o assunto em todo o Brasil e em Boa Vista não será diferente. “A campanha Quebrando o Silêncio zela pela integridade física, emocional e psicológica de todos os membros da família com material educativo e de prevenção. Temos revistas para adultos, crianças e adolescentes que serão distribuídas gratuitamente para população. E a exposição “Nunca me Calarei” irá impactar quem for passear pelo shopping. Este ano vamos falar sobre a triste realidade do estupro na América do Sul e como fazer para combatê-lo. No mês do agosto lilás vamos unir nossas forças com a Delegacia da Mulher e Governo do Estado por uma causa justa que precisa ser levado a sério em todas as classes sociais”, comenta.

Durante toda a exposição fotográfica “Nunca me Calarei”, estandes de assessorias jurídica, psicológica e social estarão disponíveis para a sociedade gratuitamente. “Assim estaremos orientando a população como proceder em casos de violência doméstica. Mas o nosso maior objetivo é agir com prevenção e incentivar a denúncia, caso alguém esteja ou saiba de algum caso de abuso”, coloca Euciany.

Luciana Santana