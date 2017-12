Exposição mostra estudos e pesquisa em cadeias produtivas de Roraima

Uma das políticas do Governo de Roraima é a busca de novos meios de para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado. Para isso o Iact (Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação de Roraima) em parceria com Uerr (Universidade Estadual de Roraima) e Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) realizará nos dias, 6 e 7 de dezembro, o Ectia/RR (1º Encontro de Ciência, Tecnologia Inovação Agronegócio do Estado de Roraima).

A programação será realizada no Roraima Garden Shopping. Voltado para o desenvolvimento do agronegócio, o evento traz exposição de estudos e pesquisas de inovação que foram realizados em quatro cadeias produtivas: mel, piscicultura, fruticultura e do leite. Durante a programação expositores de empresas voltadas para o agronegócio vão apresentar os produtos e serviços, além de palestras e mesas de negócios.

O presidente do Iact, Marcelo Nunes, destacou que o investimento em pesquisa vai melhorar em vários aspectos o setor de produção econômica do Estado. “A inovação é a base de tudo. É importante dizer que é inovando que vamos reduzir custos e otimizar os recursos disponíveis, além de gerar emprego e renda para a população”, disse.

Outro ponto importante será a apresentação do Programa Conecta Roraima. “É um projeto desenvolvido pelo Iact e as instituições parceiras, sobre os estudos em energia e internet Banda Larga no Estado, inclusive com proposta de levar internet para o Baixo Rio Branco, região sul do Estado” acrescentou.

O Encontro também será um espaço para estudantes do ensino médio. Eles irão apresentar projetos durante a 25ª edição da Feira de Ciências de Roraima, que também será realizada no local.

Estarão em exposição 155 projetos de 48 escolas, da capital e do interior. A previsão é que quase 500 alunos participem da feira, além de professores e orientadores. Os projetos serão voltados para a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: a matemática está em tudo.

Ainda durante o Ectia/RR será realizado o I Concurso de Ciência e Tecnologia, para avaliar e traz como incentivo a premiação aos trabalhos dos jovens cientistas nas diversas áreas do conhecimento humano. A premiação do concurso vai ser de R$ 1.000 para 1º lugar, R$ 800 para o 2º, e R$ 500 para o 3º colocado.

Caçari

Numa parceria entre a Seplan (Secretaria Estadual de Planejamento) e a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), será lançado durante o Encontro, o Projeto Caçari de Roraima.

Também conhecido como camu-camu, esse fruto tem o maior teor de vitamina C já verificado no mundo. Além do apoio para o crescimento socioeconômico dos extrativistas e para a agroindústria, o Projeto pretende inserir na merenda escolar, um complemento alimentício derivado do fruto, contribuindo para a melhoria da segurança alimentar e nutricional dos alunos da rede pública estadual.

De acordo com o especialista da Embrapa, Edvan Chagas, as pesquisas, que hoje possibilitam o consumo de subprodutos do caçari começaram em 2009. “Queremos desenvolver um sistema de produção para o cultivo comercial da fruta, pois, além do alto teor de vitamina C, o caçari tem um elevado potencial nutricional, por ser rico também em outras vitaminas, em minerais e em antioxidantes”, explicou.

Com base nesse trabalho, o Deagro (Departamento de Agronegócio) da Seplan iniciou uma parceria para o desenvolvimento do Projeto Caçari de Roraima. O convênio possibilitará o repasse de tecnologia e de informações por parte da Embrapa e a criação de políticas públicas para o desenvolvimento da cadeia produtiva do caçari, envolvendo os extrativistas e a agroindústria, por parte do governo estadual.

“Nossa equipe técnica já tem o mapeamento das regiões onde o caçari é encontrado e realiza pesquisa para obter o número de produtores que trabalham com o extrativismo desse fruto. Em momento posterior, os extrativistas receberão informações sobre plantio, cultivo, irrigação e manejo da espécie”, acrescentou Régis Monteiro, diretor do Deagro.

Wesley Oliveira