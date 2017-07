Exposição fotográfica ‘Filhos da Amazônia’ desembarca no Roraima Garden Shopping

De 3 a 9 de julho, na Praça de Eventos do Roraima Garden Shopping, acontece pela primeira vez em Boa Vista a exposição fotográfica ‘Filhos da Amazônia’, da fotógrafa amazonense Juliana Cavalcante. São 14 painéis de ensaio New Born (onde os recém-nascidos são os modelos) com temas ligados a região Amazônica, entre eles o Monumento aos Garimpeiros, símbolo da era do ouro em Roraima.

Segundo a autora da exposição, a ideia surgiu em 2016 com o intuito de diferenciar os ensaios New Born. “Como a gente viaja muito, vê em outros estados trabalhos bem desenvolvidos por sinal, com aquele bebe no baldinho, no pelinho, aquela mesma estrutura e já ficou no automático”, e foi então que decidiu retratar a cultura do Estado natal, Amazonas, e todas as belezas da região Norte do País.

Foi então que Juliana iniciou o processo de produção das fotografias, com o New Born do Encontro das Águas, o Boi-Bumbá, com a Onça Pintada, na Vitória Régia, no Monumento aos Garimpeiros, entre outros. Destacou a elaboração de um dos painéis preferido, o Encontro das Águas. “Foi uma ideia bem bacana e quem olha pensa que foi montagem, mas não foi. A gente realizou dentro do estúdio fotográfico com uma piscina em que de um lado a gente jogou café com leite e do outro tinta preta, e no encontro ficou um click perfeito”, enfatizou a profissional.

Com a do Monumento aos Garimpeiros não foi diferente. Para o resultado final, foi necessário confeccionar a estrutura em ferro, para suportar o peso do bebê, preenchido com isopor e finalizado com uma pintura especial. “Ficou lindo! Esse projeto é uma ideia minha e as pessoas tem aceitado muito e está sendo maravilhoso trazer para Boa Vista”, completou. Todos os bebês são de Manaus.

Sorteio

No dia 5 de julho, às 19h, haverá o sorteio de 50% de uma bolsa de um curso de fotografia que será realizado no dia 6 e 7, nas dependências do Roraima Garden e mais um mini ensaio de New Born com 10 fotos digitais. “O sorteio será feito para quem visitar a exposição, onde os interessados deverão deixar nome e telefone, a partir das 17h até o dia 5”, disse.