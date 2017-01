Exposição do Salão Nacional de Fotografia de Boa Vista continua até o dia 31

Amantes de fotografia podem conferir ótimas imagens em exposição no Salão Nacional de Fotografia de Boa Vista 2017, no Centro Multicultural da Orla Taumanan. A mostra foi aberta nesse sábado, 7, e vai até o dia 31 de janeiro, com o apoio da Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec).

O Salão foi idealizado pela Associação Roraimense de Fotografia (Afotorr) em parceria com a Confederação Brasileira de Fotografia (Confoto). A exposição é resultante de um chamado público ocorrido entre outubro e novembro de 2016, em que mais de 300 fotografias, de mais de 80 autores, foram inscritas.

Por fim, a comissão julgadora selecionou 80 fotografias, premiou as três melhores e atribuiu 13 menções honrosas. Não houve definição de tema e tanto fotos coloridas quanto em preto e branco concorreram de forma igualitária. Para o presidente da Afotorr, J. Pavani, a proposta é disseminar a fotografia enquanto arte, despertando o interesse e o conhecimento da população sobre o registro de boas imagens.

“Vivemos num mundo em que milhares de imagens tomam as redes sociais, mas há pouca coisa que a gente vê que se destaca com qualidade e profundidade. Por isso, a intenção é compartilhar estas fotografias, tanto dos fotoclubes nacionais quanto as nossas daqui do estado, de forma a enriquecer os nossos conhecimentos e de todos os amantes de fotografia, além de contribuir com o turismo local”, disse o presidente.

O representante da Confoto, José Luís Pedro, destacou que o avanço tecnológico vem contribuindo para que mais pessoas tenham em mãos uma câmera, desde as embutidas nos smartphones até as grandes DSLR´s. E com isso, mais pessoas têm ingressado no campo da fotografia.

“Todos os métodos usados para a fotografia são válidos. Hoje você pode, não apenas utilizar câmeras de renome, mas também usar um celular para fazer boas fotos. É a integração das tecnologias, que vêm melhorando com o passar do tempo. A qualidade das imagens também tem mudado bastante, pois há mais pessoas interessadas em saber como fazer uma melhor composição”, afirmou Pedro.

O local

O Centro Multicultural da Orla Taumanan é composto por dois amplos salões destinados a abrigar exposições artísticas, saraus literários, peças teatrais e apresentações de orquestras de câmara. Segundo o superintendente de Cultura da Fetec, Enos Almeida, já estão previstas diversas ações dessa natureza ao longo do ano.

“Estamos no centro histórico da cidade e é preciso que a população conheça mais e tenha mais acesso à cultura, por meio da música, do teatro, das artes plásticas. Nós já estamos em desenvolvimento para que estas ações culturais aconteçam ao longo do ano, contribuindo diretamente com a nossa população”, informou o superintendente.

O Centro Multicultural está localizado na rua Floriano Peixoto, s/n, Centro de Boa Vista, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo.

Fábio Cavalcante