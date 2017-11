Exposição da Assembleia Legislativa marca início da campanha 16 Dias de Ativismo

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Roraima, por meio do Núcleo de Promoção, Proteção e Atendimento às Vítimas de Tráfico de Pessoas, iniciou neste sábado, 25, a Campanha 16 Dias de Ativismo pela eliminação da violência contra a mulher, com uma exposição e panfletagem no Pátio Roraima Shopping, zona Oeste de Boa Vista.

Para chamar a atenção das pessoas, duas mulheres jovens e bonitas foram algemadas para simbolizar o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. A ação conta também com a parceria do Movimento Bandeirantes e do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Roraima. Os 16 Dias de Ativismo é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa, que se posicionaram contrárias às ideias do ditador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina, que governou a República Dominicana entre 1930 e 1961. O caso ficou conhecido como “Las Mariposas”. As jovens foram assassinadas em 1960 naquele país, e atualmente mais de 150 países aderiram à campanha.

No Brasil, conforme explicou a Procuradora Especial da Mulher, deputada Lenir Rodrigues (PPS), a campanha começa no dia 20 de novembro – Dia da Consciência Negra – por estar comprovado por meio de dados que as mulheres negras são as maiores vítimas de violência no país. “Essa campanha vai até o dia 10 de dezembro e no dia 6 de dezembro, temos a campanha o Dia do Laço Branco, quando os homens resolvem se manifestar na proteção da mulher contra a violência. No caso da Assembleia Legislativa, costumamos fazer palestra e usarmos o laço branco, principalmente os homens. São 16 dias para lembrarmos que exigimos a paz social e que a mulher seja tratada com respeito”, disse Lenir, que estava vestida com uma blusa de cor laranja em alusão à data, uma vez que o dia 25 de cada mês, desde julho de 2012, acontece a campanha UNA-SE pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, proclamada pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Durante a exposição, Lenir Rodrigues observou que muitas pessoas ficavam chocadas com a imagem das mulheres algemadas, e até sugeriram que os homens deveriam também ser algemados. “Essas meninas, de forma teatral, estão algemadas para mostrar que o tráfico de pessoas é uma violência grave e que está conectada com vários tipos de crime, e que em Roraima é uma realidade. Com essa exposição, que está sendo um sucesso, estamos fazendo um alerta para toda a sociedade, para que possamos orientar melhor nossos filhos, e que toda a sociedade crie essa consciência para dizer não à violência contra a mulher”, explicou.

“Além da panfletagem, da explicação dada por nossa equipe, essa imagem teatral da mulher algemada serve de impacto para a sociedade entender que estamos trabalhando o tráfico de pessoas como uma das formas de violência mais agressivas contra a mulher, que é esse crime bárbaro de tráfico de pessoas, que está conectado com os outros crimes como o tráfico de drogas, o de órgãos, para exploração sexual, trabalho escravo ou perverso e o de prostituição. Queremos impactar e estamos conseguindo que essa exposição seja um sucesso, que a sociedade pare, veja, receba e leia o panfleto, raciocine e considere importante essa ação”, reforçou.

A segunda tesoureira estadual do Movimento Bandeirantes e coordenadora de um Grupo Indígena Bandeirantes, Nayara Queiroz, 30 anos, contou que a parceria com a Procuradoria Especial da Mulher nesta ação está relacionada também ao tráfico de pessoas na área indígena e com o Programa Internacional Vozes Contra a Violência, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU). “Estamos participando desta ação com a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa para aumentar o acesso à informação para as pessoas que ainda desconhecem o crime de tráfico de pessoas, que também é uma realidade na área indígena, apesar de não ser corriqueiro como na cidade porque as meninas não estão em visibilidade, mas acontece para fins de exploração sexual no circuito intermunicipal. Aproveitamos também a abertura dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência para divulgar o Programa Vozes contra a violência, da ONU”, detalhou.

O coordenador estadual do Comitê de Enfrentamento à Violência, Flávio Lírio, disse que diante da violência contra as mulheres, crianças e adolescentes que assola o Estado de Roraima, o Comitê sempre se coloca nas ações que visam coibir esses crimes. “Estamos aqui para somar e fazer um alerta para toda a sociedade roraimense de que essa violência e o tráfico de pessoas, sobretudo existem, apesar da invisibilidade dos números, mas está aí e temos que enfrentar”, afirmou.

O militar Dorival Santos explicou o porquê de ter ficado impactado com imagem da mulher algemada. “Observar a mulher algemada e com um preço é como se tivesse à venda um objeto, e a gente sabe que o ser humano tem o seu valor e não pode ser tratado dessa forma. Essa é uma ação muito importante para conscientização das pessoas, para que possam verdadeiramente enxergar o ser humano como um ser que merece respeito, e identificar situações e casos que atentam contra a vida e a integridade do ser humano”, disse.

Sem delongas, o servidor público Rubens Ferreira Machado expressou numa frase o que sentiu a ver a modelo algemada. “É muito triste ver uma mulher algemada”. A mulher dele, a dona de cada Isabel Rodrigues Leite Machado, ressaltou a importância de perceber esse crime para coibir essa prática tão nociva às famílias e à sociedade. “Não temos que calar diante deste crime, porque se ficarmos calados o número de mulheres traficadas vai se tornar maior. Às vezes não sentimos tanto porque aconteceu com uma mulher que não conhecemos, que não faz parte do nosso ciclo de amizade ou da nossa família, mas um dia pode ser com uma mulher de nossas famílias. Então temos falar para acabar com isso que é crime bárbaro”, afirmou.

Marilena Freitas