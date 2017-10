Expoferr terá leilão de gado da raça Senepol nesta sexta-feira

Criadores de gado de corte e leiteiro já podem se programar para o primeiro leilão da raça de gado Senepol, uma das mais comercializadas do mercado. O evento será uma das atrações da noite da 40ª edição da Expoferr, nesta sexta-feira, 13, a partir das 18h. O mercado de leilão de gado cresce no Brasil e o Estado segue a tendência nacional, fortalecendo o agronegócio na região, um dos grandes filões de mercado.

“Sabemos que esse mercado é promissor e com certeza vai alavancar a economia no nosso Estado”, destacou o secretário de Agricultura, Gilzimar Almeida Barbosa.

“Investir em gado, quando se consegue fazer uma boa administração do negócio, é uma maravilhosa fonte de renda, já que a criação de bois é uma das atividades econômicas do campo que tem maior liquidez”, explicou o criador de gado Senepol, Wagner Álvarez.

O criador tem vasta experiência na área e segundo ele, a Senepol tem inúmeras vantagens em relação às outras raças. “O fácil manejo, a docilidade do animal e a precocidade do abate têm trazido vantagens consideráveis para o empresário”, explicou.

Ao todo, 30 touros e 10 matrizes estão à venda no leilão, que terá o financiamento do Banco do Brasil. Para pagamento à vista, o produtor terá um desconto de 10%. Quem preferir, pode parcelar a compra.

Mais informações podem ser obtidas pelo email: cst@senepoltaquari.com.br. O leilão será transmitido ao vivo pelo Canal do Boi, a partir das 18h.

Programação

A Expoferr continua nesta sexta-feia, com clínicas tecnológicas, das 8h às 12h. À tarde tem corrida de cavalo e ações do governo. A partir das 18h tem leilão Senepol Taquiri e vaquejada. O Rodeio Show começa às 20h. No palco Alternativo tem show com o Grupo Japão e no Palco Forró apresentam-se Wanderson Martinele e Banda e à meia noite sobe ao palco a banda Pipoquinha.

Kátia França