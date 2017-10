Expoferr: show do Michel Teló atrai 30 mil pessoas na última noite de evento

Cerca de 30 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposição Dadãezinho na última noite de Expoferr, neste domingo, 15. Conforme os dados da PMRR (Polícia Militar de Roraima) muitos dos visitantes compareceram para prestigiar a atração nacional, o show do cantor Michel Teló.

“É uma alegria poder voltar para Roraima. Voltar a Boa Vista e ser recebido com muito carinho é sempre muito especial. Viemos colocar a turma para dançar e cantar umas modas sertanejas”, disse Michel Teló.

Com uma hora e meia de show, o cantor emocionou o público com canções modernas e antigas, trazendo no repertório o verdadeiro sertanejo de raiz. Além dos sucessos dele, Teló complementou o repertório com os chamados ‘modões’, músicas como, ´É o Amor’ de Leonardo e ‘Moreninha Linda’ de Daniel, entre outros sucessos que marcaram a vida de muitos ‘homens do campo’.

Para Rayanne Peixoto, uma das fãs que teve a oportunidade de conhecer o cantor o momento foi marcante. “Sou fã do Michel Teló, acompanho a vida profissional e pessoal dele pelas redes sociais. Conhecer o Michel é o sonho de muitas meninas, e eu estou realizando o meu” declarou.

Luter

O show do cantor roraimense Wagner Luter finalizou a noite da 40ª edição da Expoferr. Com carreia nacional, o cantor animou o público, com o sertanejo e o forró.

“Eu fico muito feliz em voltar para minha cidade e ver um público tão animado. Foi um show muito especial, uma verdadeira mistura do Caburaí ao Chuí, já que Michel é do extremo sul e nós do extremo norte” complementou Wagner.

Neuzelir Moreira