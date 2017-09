Expoferr: Seapa inicia inscrições de ambulantes

Seguem abertas até quarta-feira, dia 13, as inscrições para o sorteio de barracas e espaços de comercialização na 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima), que vai ser realizada entre os dias 5 e 15 de outubro no Parque de Exposições Dandãezinho, no sentido norte da BR-174, em Boa Vista. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição, presente no Diário Oficial do Estado do dia 24 de agosto, e levar ao auditório da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) entre as 8h e às 14 horas.

Ao todo, serão disponibilizados 20 espaços de 3m x 3m distribuídos em duas praças de alimentação em tendas armadas e adaptadas para as atividades destinadas à pessoa jurídica. Também estarão disponíveis mais 70 tendas de 2m x 2m em armação metálica e acabamento em lona, padronizadas, para o comércio de ambulantes na área de alimentação e venda de brinquedos, chapéus, bijuterias e artesanatos.

Quanto às inscrições de pessoa jurídica, deverá conter entre os documentos o alvará sanitário vigente, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), comprovante de endereço (conta de água, energia ou telefone fixo), contrato social comprovando a atividade, e alterações contratuais se houver declaração emitida pela pessoa jurídica de que não utilizará em seu quadro de pessoal, empregados menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A pessoa jurídica que entregar os documentos de forma incompleta terá a inscrição indeferida.

Já a pessoa física deverá apresentar a carteira de identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física), comprovante de residência, declaração emitida pela pessoa física de que não utilizará em seu quadro de pessoal, empregados menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, certidões: Civil e Criminal das Justiças Federal e Estadual e carteira de saúde. A pessoa física que entregar de forma incompleta os documentos acima listados também terá a inscrição indeferida.

Por questões de segurança, o edital também não permite a venda de produtos em garrafas, copos e/ou vasilhames de qualquer natureza de vidro, salvo os restaurantes, pizzaria, choperia e quiosques.

“Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, e na dúvida sempre solicitar o documento de identificação. É obrigatória a utilização de acessórios de higiene, tais como: luva, máscara e touca para os manipuladores de alimentos”, esclarece o edital.

A localização de cada espaço será definida por meio de sorteio que ocorrerá no dia 20 setembro de 2017. Os espaços serão definidos na sequência da ordem do sorteio, observando que todas as tendas e barracas são numeradas. Após o sorteio, os selecionados devem pagar uma taxa para a utilização do espaço. A prática é adotada em eventos de mesmo porte ou similares na cidade de Boa Vista.

As quantias cobradas devem ser depositadas na conta única do Estado de Roraima por meio de um DARE (Documento de Arrecadação Estadual), a ser fornecido pela Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda), podendo ser pago entre os dias 25 e 27 de setembro. As pessoas jurídicas não estarão isentas do pagamento da taxa, por tratar-se de atividade de caráter eventual.

Isaque Santiago