Expoferr: roraimense é o grande vencedor do RR Rodeio Show

O roraimense Carlos Leonel, de 35 anos, foi o grande campeão do rodeio da 40º Exposição Feira Agropecuária de Roraima (Expoferr 2017). Na categoria rodeio em touro, a competição mais aguardada da noite, o roraimense faturou R$ 8 mil e o título de melhor peão da feira agropecuária. Ao todo, a competição distribuiu R$ 60 mil em premiação.

A grande final do RR Rodeio Show foi realizada nesta sexta-feira (13) com mais de mil inscritos. Após as etapas eliminatórias foram selecionados 10 semi-finalistas e 5 finalistas nas categorias de team hopping, team penning, tambor, e rodeio de touros.

O vencedor das provas de rodeio de touros é prata da casa e foi o único roraimense a concorrer na final. “É uma emoção muito grande. Eu só tenho a agradecer o público de Roraima que torceu por mim. É a segunda vez que ganho esse título, pois em 2015 também fui campeão na categoria, e vou continuar dando o meu melhor”, disse Leonel momentos depois de ser consagrado o grande campeão da competição.

A competição iniciou na última sexta-feira, 6, com competidores de Rondônia, Amapá e Amazonas e Goiás, além de Roraima. Os vencedores nas demais categorias foram: Marcelo Ferreira e Sérgio Bassini no team hopping; Reginaldo Arlan Reis e Arthur Luiz no team penning; Bruna Sonai no tambor feminino e Júnior Prado no tambor aberto.

O diretor do RR Rodeio Show, Rogério Poliselli, ressaltou que o evento coloca Roraima no circuito de rodeios do país, que conta com mais de 1.500 competições por ano. “É um evento de grande importância pro Estado, não somente para os produtores do setor de agricultura e pecuária, mas também para incentivar a cultura e a prática do esporte para todas as gerações”.

A programação contou com quatro locutores: um de laço, um de tambor, e dois de rodeio, entre eles o consagrado locutor Marco Brasil, de Curitiba, que tem CD’s de versos de rodeio gravados, e trouxe muita alegria por meio de suas apresentações durante as provas de rodeio realizadas na Expoferr. A tradicional queima de fogos abriu a programação, bem como a entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira dos vaqueiros e peões, em um momento de grande emoção e fé.

Rodeio

O rodeio é uma pratica competitiva que consiste em permanecer por até oito segundos sobre um animal, usualmente um cavalo ou boi. A competição é regulamentada pelas Leis Federais no 10.220/2001, que institui normas gerais relativas a atividade de peão de Rodeio, equiparando-o a um atleta profissional, e a Lei no 10.519/2002 que normatiza a realização dos eventos que ocorrem rodeios, tornando obrigatória a presença de um médico veterinário e proibindo o uso de esporas pontiagudas.

Vaquejada segue até domingo com 180 competidores

A programação da vaquejada iniciou nesta sexta-feira, 13, e termina na tarde de domingo, 15, com a disputa final a partir das 16h. O destaque especial acontece neste sábado (14), com a apresentação das crianças e das mulheres, além das provas seletivas gerais, também a partir das 16h.

Ao todo serão cerca de 180 competidores vindos de vários estados do Brasil, a serem premiados em três categorias. Serão distribuídos R$ 100 mil como premiação, sendo R$ 70 mil para a categoria Profissional, R$ 20 mil para a categoria Amadores e R$ 10 mil reais para a categoria Aspirantes.

A vaquejada é um esporte regulamentado, assistido pela Associação dos Vaqueiros do Brasil, que dita as regras do esporte para proteger os animais. Todos os bois são protegidos e a segurança dos cavaleiros também deve ser garantida.

A vaquejada é uma atividade cultural transformada em competição, na qual dois vaqueiros montados a cavalo têm de derrubar um boi, puxando-o pelo rabo, entre duas faixas de cal.