Expoferr oferece cursos e clínicas tecnológicas durante o dia

Além de fomentar o setor produtivo por meio do agronegócio, a 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima), no Parque de Exposições Dandãezinho, no Monte Cristo, também visa qualificar o homem do campo com cursos sobre as novidades e tecnologias disponíveis no ramo.

Ao todo, são ofertados mais de 35 cursos pela Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

Todos os cursos são ofertados pela parte da manhã. Entre as ofertas estão manejo de banana irrigada, sistema agroflorestal, manejo de maracujá, cultivo de dendezeiro, CAR (Cadastro Ambiental Rural), manejo de pragas, avicultura, fruticultura, piscicultura, entre outros.

O engenheiro agrônomo da Seapa e um dos responsáveis pela coordenação dos cursos, Wolney Parente, destacou a importância dos cursos. “Cada curso tem duração de duas horas, ou seja, dá para fazer quase todos durante a Expoferr. Podem participar agricultores familiares, engenheiros agrônomos, técnicos, estudantes e demais interessados. Nosso objetivo é repassar as inovações e tecnologias disponíveis para que possamos desenvolver a agricultura em nosso Estado”, explicou.

Parente destacou ainda que alguns cursos são ofertados como clínicas tecnológicas, ou seja, com aulas práticas. “Temos alguns plantios de culturas diversificadas pelo Parque de Exposições. Os conhecimentos são mais facilmente absorvidos na prática e é isso que desejamos ofertar. Além do plantio, eles também poderão ver o sistema de irrigação em prática”, disse.

Entre os dias 9 e 13 de outubro são ofertadas mais duas capacitações, mas desta vez com carga-horária de 20 horas cada. As aulas também são ministradas pela manhã, porém das 8 horas às 12h. Os temas são: operação e manutenção de tratores e implementos agrícolas e horticultura básica, ambas ofertadas pelo Senar.

“É importante ressaltar que todos esses cursos são ofertados de forma gratuita. Quem desejar participar é só conferir a grade e se matricular na arena de leilões, dentro do Parque de Exposições Dandãezinho”, afirmou Parente.

Programação de cursos

Quarta-feira (11)

• Adequação do abate de aves, Seapa, das 8:00 às 10:00;

• Novas cultivares de mandioca de mesa e de indústria para Roraima, Embrapa, 10:20 às 12:20;

• Nematoide na cultura de soja, Embrapa, das 8:00 às 10:00;

• Compostagem e vericompostagem, Seapa, das 10:20 às 12:20;

• Cultura do abacaxi, Seapa, das 8:00 às 10:00;

• Cultivo de grãos, Senar, das 10:20 às 12:20;

• Avicultura – manejo e sanidade, Senar, das 8:00 às 10:00;

• Construção de barragens e tanques escavados, Seapa, das 10:20 às 12:20.

Quinta-feira (12)

• Manejo sanitário na piscicultura, Embrapa, das 8:00 às 10:00;

• Nutrição de peixes, Embrapa, das 10:20 às 12:20;

• Sisteminha Embrapa, Seapa, das 08:00 às 10:00;

• Fruticultura – proteção de plantas, Senar, 10:20 às 12:20;

• Sistema Agroflorestal (SAF), Femarh, 8:00 às 10:00;

• Cultivo de grãos, Senar, das 10:20 às 12:20;

• Compostagem e vericompostagem, Seapa, das 8:00 às 10:00;

• O crédito rural como instrumento de transformação, Seapa, das 10:20 às 12:20.

Sexta-feira (13)

• Manejo de pragas e doenças em cítrus, Seapa, das 08:00 às 10:00;

• Irrigação básica, Seapa, das 10:20 às 12:20;

• Manejo do maracujá, Seapa, das 08:00 às 10:00;

• Avicultura – manejo da alimentação, Seapa, das 10:20 às 12:20;

• Manejo da banana irrigada, Seapa, das 08:00 às 10:00;

• Cultivo do dendezeiro, Seapa, das 10:20 às 12:20;

• Adubação da melancia, Seapa, das 08:00 às 10:00.

Treinamentos Expoferr 2017 (Carga Horária: 20 horas)

Terça-feira (09) a Sexta-feira (13)

• Operação e manutenção de tratores e implementos agrícolas, Senar, das 8:00 às 12:00;

• Horticultura básica, Senar, das 08:00 às 12:00.

