Expoferr: Governo entrega R$ 600 mil em financiamento durante feira

O Governo de Roraima por meio da Desenvolve RR entrega nesta sexta feira, 13, na 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima) aproximadamente R$ 600 mil em linhas de créditos para pequenos produtores. Cerca de 100 pessoas serão beneficiadas durante o evento.

A Desenvolve RR atrai os pequenos e médios agricultores, microempresários, empreendedores individuais e autônomos, com taxas de juros menores que nos bancos tradicionais, com os serviços do Banco do Povo, microcrédito, Crédito Rural e Balcão de Ferramentas.

Desde 2015 até o momento, a Desenvolve RR já entregou mais de R$ 6 milhões de reais em crédito. De acordo com o presidente da Desenvolve RR, Weberson Pessoa, a liberação de crédito vai gerar emprego e renda para os pequenos e microempresários do Estado. “O governo está preocupado com o desenvolvimento econômico dos pequenos produtores e microempresários do Estado. Esse crédito vai gerar uma nova perspectiva econômica para que as pessoas possam tocar seu próprio negócio”, disse Weberson.

Realizado por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social) em parceria com a Desenvolve RR, a linha de crédito do Balcão de Ferramentas, vai beneficiar 60 pessoas com empréstimos que variam de R$ 3 a R$15 mil com taxas de juros a partir de 2,13% ao mês.

Ainda de acordo com Weberson, serão entregues mais duas linhas de créditos. “Estamos entregando também a linha de Credito Rural, para os pequenos produtores do Estado, com valor médio de R$ 15 mil para investir na compra de gado, equipamentos e insumos. Além disso, tem o Microcrédito para pequenos empreendedores individuais autônomos com valores entre R$ 3 a R$15 mil, para a aquisição de máquinas, equipamentos e capital de giro para as pessoas que querem começar seu negócio”, destacou.

Atendimento

Durante toda Expoferr, as instituições financeiras como Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, e Desenvolve RR estão recebendo e fazendo análise de propostas para agricultores, pecuaristas e empreendedores interessados em linhas de crédito.

Entre os serviços estão empréstimos para custeio, investimentos e comercialização, como é o caso do Banco do Brasil que já tem internalizados R$ 23 milhões em financiamentos, realizados durante a Expoferr, para a aquisição de máquinas, insumos, construção de estruturas para armazenamento e gado. A instituição tem linhas de créditos disponíveis para pequenos, médios e grandes produtores e quer chegar aos R$ 28 milhões em financiamentos.

A expectativa da Seapa (Secretaria de Agricultura e Pecuária) é que a Expoferr alcance 35 milhões de Reais em financiamento até o final do evento.

