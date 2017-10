Expoferr: forças de segurança garantem tranquilidade durante a Feira

O Parque de Exposições Dandãezinho, palco da 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima), contou com uma segurança reforçada para o último dia de evento, que encerrou com o show do cantor sertanejo Michel Teló.

Durante os 11 dias de festa, a PMRR (Polícia Militar de Roraima) destacou um efetivo de 120 policiais, que subiu para 150 nos fins de semana. O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e a Polícia Civil também auxiliaram na atividade, garantindo um ambiente seguro para as famílias que passaram pelo local.

O major da PMRR, Idelson Carlos, responsável pelo segurança do Parque de Exposições no último dia de Expoferr, destacou que o evento ocorreu de maneira tranquila, sem o registro de ocorrências. “Para o último fim de semana, a segurança foi reforçada devido ao aumento significativo de público. Trabalhamos para que a população pudesse aproveitar as atrações sem nenhum imprevisto”, disse.

A PMRR dividiu a segurança do Parque de Exposições em seis guarnições por noite, sendo três em locais fixos e três itinerantes. Os locais com maior concentração de público receberam as guarnições fixas. O efetivo foi afixado em locais como estacionamento e rodovia, praça de alimentação e nos palcos onde ocorreram os shows.

Ele frisou ainda que o reforço na segurança do Parque de Exposições não prejudicou de forma alguma o policiamento na cidade. “A Polícia Militar continua nas ruas da cidade e com o efetivo de praxe. Não tiramos policias das ruas para colocar no evento. Em momento algum deixaríamos de garantir a segurança do restante da cidade”, detalhou.

Trânsito

Para garantir a segurança no trânsito, o Detran-RR coordenou a entrada e saída de veículos na BR-174 e também a movimentação de automóveis dentro do Parque.

O esquema de segurança foi aprovado por quem passou pelo Parque de Exposições durante a Expoferr. “Vi policiais espalhados por todo o Parque e o Detran na BR-174, me senti bem segura para curtir o show sem preocupação, mas claro que tomando os devidos cuidados para minha própria segurança”, declarou a servidora pública Ângela Castro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve presente no Parque de Exposições. A Polícia Civil também atuou com um carro com câmeras de monitoramento e uma central com vários monitores.

Isaque Santiago