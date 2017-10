Expoferr: final da vaquejada atrai público no Parque Dandãezinho

O encerramento da Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima), também foi marcado pela final da Vaquejada, no Parque de Exposições Dandãezinho, com disputas nas categorias profissional, amador e aspirante (iniciante).

A competição começou na sexta-feira, 13, com as eliminatórias. De acordo com o organizador, Francisco Mendes, o cuidado com o bem-estar dos animais é rígido. “Hoje temos como missão na Vaquejada proteger os animais. Temos uma equipe qualificada para que tudo saia de acordo com o previsto”, comentou.

Ao todo participaram cerca de 180 competidores de vários Estados. Foram distribuídos R$ 101 mil como premiação, sendo R$ 70 mil para a categoria profissional, R$ 20 mil para a categoria amadores e R$ 10 mil reais para a categoria aspirantes e R$ 1 mil para categoria mirim.

Vencedores

O roraimense Gustavo Rodrigues pratica o esporte há três anos. Ele conquistou o primeiro lugar na categoria aspirante, montando a égua Lorete. “Estou feliz, e só tenho agradecer pela oportunidade e nada mais justo do investir esse dinheiro no animal que requer cuidados, principalmente no tipo de ração”, disse.

A categoria amador teve uma premiação dividida entre dois vaqueiros: Rafael Lima e Cristiano Santos, conhecido como João Vaqueiro, ambos de Manaus. “Nós começamos a correr juntos e na disputa final resolvemos rachar a colocação e premiação até mesmo para não desgastar os animais”, explicou Rafael.

O prêmio maior da categoria profissional foi para um vaqueiro do interior do Estado. Jonas Braga, morador da Vila Félix Pinto, no Cantá, venceu a disputa. “Fiquei muito feliz com a minha colocação. Além disso, o evento proporciona lazer para as famílias e o dinheiro da premiação vai ajudar a investir no animal, com medicação e também ajudar nas despesas de casa”, comemorou.

Público

O empresário Joca Arruda marcou presença para prestigiar o evento. “Todos os anos venho e gosto muito das competições. A organização está de parabéns”.

O casal Celso Herculano e Rubia Melo, veio de Manaus e está em Boa Vista desde quarta-feira. “Estamos felizes em estar aqui nesta festa linda e todos estão de parabéns, estrutura bem organizada e as premiações, tudo muito bom”, destacou Celso.

Vaquejada

A vaquejada é uma atividade cultural transformada em competição, na qual dois vaqueiros montados a cavalo têm de derrubar um boi, puxando-o pelo rabo, entre duas faixas de cal. A Associação de Vaqueiros do Brasil dita as regras do esporte no sentido de proteger os animais. Todos os bois são protegidos e a segurança dos vaqueiros também deve ser garantida.

Em Roraima foi aprovada e sancionada em 21 de dezembro de 2016, a Lei Estadual nº 1.139 que reconhece e declara a vaquejada e outras atividades equestres como patrimônio cultural e imaterial do Estado.

Charlene Ferreira