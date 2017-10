Expoferr: finais da Corrida de Cavalos movimentam Parque Dandãezinho

Durante os 11 dias da 40ª Expoferr (Feira Exposição Agropecuária de Roraima) o público roraimense acompanhou várias competições tradicionais como Vaquejada, Prova dos Três Tambores, Team Penning, Rodeio e Corrida de Cavalos.

Após as eliminatórias realizadas na sexta, 13, na tarde deste sábado, 14, teve inicio no prado do Parque de Exposições Dandãezinho, as finais da Corrida de Cavalos.

A competição teve ao todo, sete páreos de animais; mestiços do primeiro nível ao sétimo e dois páreos de animais de Puro Sangue e da raça Quarto de Milha.

De acordo com o coordenador da modalidade, Enoque Rosas, a competição superou todas as expectativas da comissão organizadora. “A competição foi muito positiva, foi um sucesso total, com muitos participantes inscritos e animais de primeira linha. A governadora Suely Campos está de parabéns, pois atingimos nossos objetivos”, disse Enoque.

Competindo no páreo das raças de Cavalos Puro Sangue, o cavaleiro Adailson Pedroso, foi o grande vencedor da categoria e levou a premiação R$ 3 mil em dinheiro. “Foi um ano de muito trabalho, que veio ser coroado com essa vitória, não foi fácil, mas deu tudo certo e estou muito feliz pelo resultado”, contou.

Além das finais da corrida de cavalos, começaram também neste sábado, 14, as eliminatórias das competições na Pista da Vaquejada, com premiação de R$100 mil para as categorias Aspirantes, Amadores e Profissionais. De acordo com o organizador da competição, Francisco Mendes Cabral Neto, o cuidado com o bem-estar dos animais é rígido. “Hoje temos como missão na Vaquejada proteger os animais. Temos uma equipe qualificada para que tudo saia de acordo com o previsto”, comentou.

Os vaqueiros e vaqueiras da categoria ‘Tropa de Elite’, disputaram a premiação de R$ 1 mil em dinheiro. A campeã no feminino, foi Eduarda Correia Martins. Ela falou sobre a superação do preconceito no esporte. “Apesar de tudo ainda existe muito preconceito, mas isso não importa, porque a gente mostra o que sabe, derrubando o boi no chão”, ressaltou.

As finais da Vaquejada para as categorias aspirantes, amadores e profissionais acontecem no domingo, 15, a partir das 18h.

De acordo com o secretário da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária e Abastecimento) Gilzimar Barbosa, vários municípios do Estado desenvolvem competições deste tipo, como esportes locais, incluídos no calendário de competições estaduais.

“São modalidade que atraem gente de todo o Estado. Já existem entidades que os representam e organizam as competições que, inclusive, tem calendário. E as disputas na Expoferr estão incluídas, sendo muito aguardadas por todos”, finalizou.

Wesley Oliveira