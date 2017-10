Expoferr: Femarh promove capacitação para gestores municipais de Meio Ambiente

A Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) realiza desde quarta-feira, 11, na 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima), uma capacitação para gestores das Secretarias Municipais de Meio Ambiente.

O presidente da Femarh, Gilberto Uemura, fez a abertura do evento na manhã de quarta-feira e enfatizou que o objetivo da capacitação é dar suporte aos municípios no desenvolvimento das ações ambientais. Em seguida, foi apresentado aos participantes o Sistema de Licenciamento Digital da Femarh, o “Licencia Já”, que será lançado no próximo domingo, 15, pela governadora Suely Campos no encerramento da Expoferr.

“O Licencia Já é um sistema para gerenciamento de licenciamento ambiental e terá como foco automatizar e dar celeridade às emissões das licenças e aos processos de licenciamento ambiental que tramitam na Femarh. O objetivo é atender às demandas do Estado no que concerne às leis ambientais, auxiliando os requerentes que são todos aqueles agricultores, madeireiros, agricultores familiares, empresários, que exerçam atividade que necessite de licenciamento ambiental”, destacou Gilberto Uemura.

Na capacitação, foi apresentado também pelo analista ambiental Wagner Severo o CAR (Cadastro Ambiental Rural), projeto que será desenvolvido pela Femarh e cadastrará todas as propriedades do Estado de até quatro módulos fiscais (400 hectares). Os trabalhos serão realizados com recursos do Fundo Amazônia, por meio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que vai liberar para o Estado cerca de R$ 11 milhões, que serão investidos na contratação de uma empresa especializada na área e em outros pequenos projetos que viabilizarão todo o processo.

A atuação da Cipa (Companhia Independente de Policiamento Ambiental) nos municípios também faz parte da programação, com repasse de informações sobre fiscalização e licenciamento ambiental no âmbito municipal, mineração e incêndios florestais. O evento encerrou na tarde desta quinta-feira, 12.

Cíntia Schulze