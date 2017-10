Expoferr: Feira registra recorde de investimentos no setor agropecuário

Na penúltima noite da Expoferr, neste sábado, 14, a feira agropecuária já registra um elevado volume de negócios e investimentos voltados ao setor primário.

As instituições financeiras que atuam com serviços de financiamento e linhas de crédito específicas para o produtor rural, como Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Desenvolve RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima), empenhadas já somam R$ 23.730.485,30 em investimentos para o setor.

A análise de propostas para agricultores, pecuaristas e empreendedores interessados iniciou em 15 de setembro. Com projetos internalizados no período em que se realizou a feira, o Banco do Brasil liberou R$ 23.276.949,45 em crédito para linhas de financiamento rural. Somente na quarta-feira (11), a instituição realizou entrega de R$ 6,7 milhões para financiar a compra de caminhões, tratores, gado e projetos de agricultura de baixo carbono.

O Banco da Amazônia liberou R$ 78 mil somente em um dia. O crédito dado pela instituição, assim como o do Banco do Brasil é específico para itens rurais como tratores, implementos e maquinários, ou mesmo a compra de animais leiloados na feira.

Já a Desenvolve RR liberou R$ 375,5 mil na última sexta-feira (13), com os programas Balcão de Ferramentas – executado em parceria com a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) –, Banco do Povo e recursos do Funder (Fundo de Desenvolvimento de Roraima) que beneficiaram 97 pessoas em vários seguimentos de comércio urbanos e rurais.

O coordenador de Crédito Rural da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Emerson Santos, afirma que antes da feira, as instituições bancárias já trabalhavam na análise de projetos para realizar financiamentos de custeio, investimentos e comercialização e até o dia 25, ainda serão protocolados mais documentos para liberação de crédito, o que pode aumentar ainda mais o volume de investimentos registrados até o momento.

“Temos a expectativa de que esses números aumentem ainda mais, com a liberação de novas linhas de crédito para aquisição de máquinas, insumos e construção de estruturas para armazenamento e criação de gado. Todas as linhas estão disponíveis do pequeno ao grande produtor”.

Ele explica ainda que a vantagem do crédito específico para fins rurais é a taxas de juros, como o caso do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que possui taxas de 0,5% ao ano e descontos caso o pagamento seja feito de forma regular pelo cliente.

Leilões

Nesta edição da Expoferr foram realizados três eventos do tipo: o Leilão Criadores de Roraima, que comercializou 180 cabeças de gado das raças Nelore, Gir e Gir leiteiro, movimentando aproximadamente R$ 200 mil.

O Leilão Senepol Taquiri, na sexta-feira (13) com 30 touros e 10 matrizes à venda com financiamento do Banco do Brasil e o Leilão Sinuelo, no sábado (14). Está agendada outra série de eventos no Parque de Exposições Dandãezinho até o final do ano.

Cursos

Além de fomentar o setor produtivo por meio do agronegócio, a 40ª Expoferr também qualificou o homem do campo com cursos sobre as novidades e tecnologias disponíveis no segmento.

Foram ofertados 37 cursos pela Seapa, Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), como manejo de banana irrigada, sistema agroflorestal, manejo de maracujá, cultivo de dendezeiro, CAR (Cadastro Ambiental Rural), manejo de pragas, avicultura, fruticultura, piscicultura, entre outros.

Os cursos, que contaram ainda com aulas práticas, tiveram duração de duas horas cada com participação de agricultores familiares, engenheiros agrônomos, técnicos, estudantes e demais interessados.

O engenheiro agrônomo da Seapa e um dos responsáveis pela coordenação dos cursos, Wolney Parente, fez um balanço dos cursos. “Repassamos as inovações e tecnologias disponíveis para ajudar a desenvolver a agricultura em nosso Estado. São conhecimentos mais facilmente absorvidos na prática e acredito que atingimos nosso objetivo”, disse.

João Paulo Pires