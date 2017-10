Expoferr: exposição agropecuária incentiva a geração de negócios

Fomentar o agronegócio no Estado é o principal objetivo da 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima). Com o slogan “Roraima, a nova fronteira agrícola”, o evento tem proporcionado um ambiente favorável à geração de negócios.

Os expositores, que vão desde empresas que vendem animais e insumos até concessionárias de automóveis e sofisticados maquinários agrícolas, estão animados com a movimentação. Alguns já fecharam bons negócios e esperam ainda mais até o encerramento, no dia 15 de outubro.

Para o empresário Rafael Kumer, gerente da Agrale, empresa que trabalha com maquinário agrícola, como tratores, plantadeiras e colheitadeiras, a Expoferr já rendeu R$ 800 mil em vendas em apenas três dias de evento.

“As máquinas que vendemos foram financiadas pelo Banco do Brasil, um grande parceiro nosso que também está presente aqui na Expoferr. Ainda temos mais uma semana pela frente e esperamos fechar mais negócios e multiplicar esses números”, estimou.

O empresário José Brito, proprietário da Fazenda Barra do Vento, que trabalha com venda de gado, destacou que a Expoferr é uma excelente oportunidade para a expansão dos negócios.

“Participo da Expoferr desde a primeira edição, quando ainda nem era realizada no Parque de Exposições Dandãezinho. Já vendi bastante gado em outras edições e nessa não vai ser diferente. Já estou com 30 cabeças de gado da raça nelore e aguardando chegar mais 30, que estão vindo de São Paulo. Estou confiante que até o último dia já terei vendido tudo”, disse.

A empresa Nutriblock, especialista em nutrição animal, participa da Expoferr pela primeira vez. Há pouco mais de um ano no mercado, o proprietário, Diogenio Maia, afirma que a feira agropecuária é uma excelente vitrine para os negócios.

“Apesar de ser uma empresa nova no mercado, a Nutriblock vem a cada dia conquistando espaço no mercado. Diversas pessoas já nos procuraram, ficaram conhecendo o nosso trabalho e a expectativa de negócios é muito boa”, explicou.

Maia destacou ainda que a produção da Nutriblock é local. “Nós produzimos suplementos e rações, como o sal mineral e proteinado em blocos ou farelados para bovinos. Esse é o nosso diferencial, pois como somos daqui, o custo é bem menor para o produtor. Além disso, se ele quiser acompanhar o processo de fabricação a nossas portas estão abertas. Nosso fábrica fica no sítio Monte Belo, na região do Monte Cristo II, em Boa Vista”, detalhou.

No ramo de concessionária de veículos, a Marlin apresenta veículos de passeio e picapes. A gerente de vendas Alessandra Pacito, afirmou que a diversidade de público permite a venda de diferentes modelos.

“Os modelos picape, vendemos para o homem do campo, pois é um veículo tracionado, preparado para andar no interior. Mas como a Expoferr atrai um público variado, temos a oportunidade de expor e quem sabe até mesmo vender os nossos veículos de passeio para aqueles que passam por aqui”, relatou.

Programação

A Expoferr segue até o dia 15 de outubro. Na segunda-feira, dia 9, a programação começa pela manhã com clínicas tecnológicas e cursos voltados para o homem do campo. A noite a feira continua com rodadas de negócios, provas de rodeio, atrações culturais e praça de alimentação.

Isaque Santiago