Expoferr: empresários apostam em boas vendas durante a 40ª edição do evento

A primeira noite de festa da 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima) – Roraima, a nova fronteira agrícola, foi para os comerciantes uma verdadeira vitrine de oportunidades.

A maior Feira Agropecuária de Roraima promete ser, durante as 10 noites, o momento ideal para o ramo empresarial fortalecer as vendas e ter lucratividade garantida.

O evento, promovido pelo Governo do Estado, reúne no Parque de Exposições Dandãezinho, no Monte Cristo, uma estrutura ampla com mais de 230 espaços planejados para recepcionar a população roraimense.

“Essa é uma das festas mais tradicionais do Estado, além de ser um momento ímpar para os nossos empresários que terão a chance de realizar muitos negócios e quem ganha com isso é a economia do Estado”, enfatizou a governadora Suely Campos.

O empresário Andrey Terrada aproveitou a Feira para inovar na venda de bonés personalizados. “O mercado está cada dia mais exigente e é preciso apresentar para os clientes produtos atrativos, que chamem a atenção e que tenham qualidade”, disse.

Andrey ressalta que o objetivo é aproveitar a 40ª Expoferr para mostrar o estilo sertanejo dos bonés e claro conquistar clientes. “Essa tendência é uma novidade em Roraima, mas só na primeira noite já recebemos muitos visitantes interessados em conhecer, por isso a nossa expectativa é ter um lucro bom”, salientou.

Wilton Melo que atua no ramo empresarial em Roraima há 20 anos também trouxe para a 40ª Expoferr pela primeira vez a venda de camisas e canecas personalizadas.

“Eu queria fazer diferente, por isso decidi inovar e trazer camisas e canecas que possam ser personalizadas aqui, de acordo com a escolha da clientela. As sugestões são inúmeras, mas é o cliente que vai dizer que estampa prefere. E as pessoas estão gostando, só hoje já personalizei 10 camisas”, disse o empresário com boas expectativas no evento.

Dianne de Lorenzi é comerciante e atua há três anos em Roraima com a venda de produtos infantis. Ela decidiu trazer a venda de brinquedos para a Expoferr. “Eu sempre ouvi falar muito na Expoferr e tinha curiosidade de saber como funcionava. Estou feliz de estar aqui e espero conseguir fazer boas vendas em todas as noites de festa”, disse.

A Expoferr promete ser de oportunidades também para os empresários que trabalham com a moda sertaneja.

Ronnie Miranda que atua em uma empresa especializada em couro aqui em Roraima e no Amazonas explica que a expectativa é dobrar as vendas feitas nos anos anteriores.

“O nosso negócio é especializado em chapéus de couro, e a Expoferr é a oportunidade que temos de mostrar os produtos e divulgar a mercadoria, por isso queremos aumentar as vendas em pelo menos 50%”, salientou.

Programação

A programação do segundo dia da 40ª Expoferr começou às 8h e segue até o meio dia com a realização de Clínicas tecnológicas, para incrementar a produção do homem do campo.

A partir das 18h, eliminatória de laço em dupla e no palco alternativo, a partir das 21h, show com Edilson Marques e banda e a meia noite, Neto Andrade e banda

A Feira conta ainda com entretenimento, Prova dos Três Tambores, Team penning, Corrida de Cavalos, Vaquejada. A 40ª Expoferr encerra com um show do cantor de renome nacional, Michel Teló, no dia 15 de outubro.