Expoferr: empreendedores potencializam negócios com Balcão de Ferramentas e linhas de crédito

Proprietária de uma pequena loja de confecções, a microempreendedora Adna de Queiroz recebeu R$ 7,5 mil, por meio dos programas Balcão de Ferramentas e Banco do Povo nesta sexta-feira, 13, durante a 40ª Expoferr. Com o recurso, ela pretende fomentar as vendas, proporcionando o crescimento de seu negócio. Assim como ela, mais 59 pessoas foram contempladas e juntos, receberam a quantia de R$ 173 mil.

“Este já é o terceiro empréstimo que estou fazendo pela Desenvolve RR [Agencia de Desenvolvimento de Roraima], pois os juros são bons. Sempre pego uma quantia que sei que vou dar conta de pagar. Isso é muito bom, ainda mais para nós que somos pequenos empreendedores, o parcelamento é muito bom e desse jeito já quase dupliquei a minha lojinha”, disse Adna.

A secretária estadual de Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, destacou que o Balcão de Ferramentas, que realizou a 11ª entrega, já transformou a vida de muita gente. “Um dos compromissos que a governadora Suely assumiu com todo o povo de Roraima foi a reativação dele. O desenvolvimento do Estado também passa pela mão destes empreendedores beneficiados”, frisou.

Na mesma noite, a Desenvolve RR entregou R$ 600 mil em financiamentos, incluindo beneficiários do Crédito Rural. “Por meio da Desenvolve, muitas pessoas conseguem melhorar de vida e dar um salto no desenvolvimento do seu negócio, que muitas vezes está no início e só precisa de um pequeno apoio para despontar”, afirmou o presidente da agência, Weberson Pessoa.

O produtor rural do município de São Luiz do Anauá, Ademar Lima Barbosa, fez um financiamento junto a Desenvolve RR para compra de gado. “Para mim foi de grande importância para o desenvolvimento da minha atividade. É uma quantia pequena, mas o que posso pagar e o suficiente para incrementar minha produção”.

Programa

O Balcão de Ferramentas é um programa desenvolvido por meio da parceria entre Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e a Desenvolve RR para facilitar o acesso ao crédito a micro e pequenos empreendedores. Desde a inauguração até o momento, já foram mais de R$ 930 mil entregues a 315 beneficiários.