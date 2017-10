Expoferr é aberta com expectativa de movimentar R$ 35 milhões

Para fomentar o agronegócio local com mais de R$ 35 milhões movimentados, a governadora Suely Campos abriu, nesta quinta- feira, 5, a 40ª edição da Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima) – Roraima, a nova fronteira agrícola. O evento segue até o dia 15 de outubro, no Parque de Exposições Dandãezinho, localizado no sentido Norte da BR-174, zona Rural de Boa Vista.

Ao realizar a abertura oficial do evento, no aniversário de Roraima, Suely Campos lembrou que a Expoferr trata da maior vocação do Estado, e pontuou que é por meio do setor primário que será mudada a matriz econômica. “É um momento de colocar a agropecuária no lugar em que ela merece estar, proporcionando a expansão da nossa economia. Um evento desse porte como a Expoferr abre várias possibilidades, como financiamentos, investimentos e outros projetos, que devem gerar R$ 35 milhões em volumes de negócios”, enfatizou.

Durante a abertura, o empresário do ramo de agronegócios, Antônio Denarium, ressaltou o trabalho do Governo de Roraima em prol do desenvolvimento do Estado.

Ele elencou como um grande avanço, a ascensão ao status de livre de febre aftosa com vacinação e a regularização fundiária. “Percebemos um esforço em realizar um sonho dos produtores que é a concretização do Zoneamento Ecológico Econômico e vemos que a governadora Suely Campos é a que melhor tem atendido o setor primário do Estado”, argumentou Denarium.

Serviços

Com o tema Roraima, a nova fronteira agrícola, a Expoferr vai reunir em 10 dias de feira, produtores de vários Estados do País.

Durante a Expoferr, o homem do campo terá serviço de Ater (Assistência Técnica e Extensão Rural) para elaboração de projetos que podem ser encaminhados para financiamento dentro da própria Feira.

Haverá também cursos e palestras voltados para o setor, com temas diversificados, que vão deste a fruticultura até a piscicultura. Acadêmicos de cursos de engenharia agrônoma, técnicos, produtores e profissionais da área podem procurar a arena de leilões para se inscrever de forma gratuita. Ao todo, cada tema conta com uma carga-horária de duas horas por dia.

Tradicionais em feiras agropecuárias, as provas de rodeio, três tambores, teampenning, entre outras e os leilões de animais estão garantidos. A novidade deste ano é uma estrutura nova, construída especialmente para os leilões.

Segurança

A segurança também é um marco na 40ª Expoferr. Ao longo dos dias de feira, a Polícia Militar terá cerca de 120 homens e mulheres, durante a semana e aos finais de semana esse número salta para 150.

Estão envolvidos todos os organismos de segurança do Estado, para garantir a segurança e tranquilidade da população nos dias de feira. O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) está coordenando o fluxo na entrada do Parque de Exposições Dandãenzinho.

Para reforçar a segurança, a área está sendo monitorada por câmeras de vigilância.

Confira a programação desta sexta-feira

O segundo dia de Expoferr está cheio de atrações. De 8h às 12h, o homem do campo tem a realização de Clínicas tecnológicas, para incrementar a produção.

A partir das 18h, eliminatória de laço em dupla e no palco alternativo, a partir das 21h, show com Edilson Marques e banda e a meia noite, Neto Andrade e banda

Yana Lima