Expoferr: bancos oferecem financiamentos especiais durante a Feira

Durante a 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima) as instituições financeiras, como Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, e Desenvolve RR estão recebendo e fazendo análise de propostas para agricultores, pecuaristas e empreendedores interessados em linhas de crédito.

Entre os serviços estão financiamentos para custeio, investimentos e comercialização, como é o caso do Banco do Brasil que já tem mais de R$ 3 milhões em financiamentos aprovados durante a Expoferr, para a aquisição de máquinas, insumos, construção de estruturas para armazenamento e gado. A instituição tem linhas de créditos disponíveis para pequenos, médios e grandes produtores.

O assessor de agronegócio do Banco do Brasil, Jean Level, destacou que eventos como a Expoferr são importantes para aproximar a instituição dos clientes. “Acreditamos que esse evento injeta ânimo nos produtores, na área do agronegócio, pois aqui nesse ambiente o produtor tem acesso a suas necessidades, como tratores, maquinas e implementos, gado, além das instituições financeiras, o próprio Governo do Estado que faz projetos, e também colhemos frutos depois do evento”, explicou.

Outra opção para os produtores disponível no evento, o Banco da Amazônia tem diversas oportunidades de crédito a disposição dos interessados. O gerente geral do Banco, Liercio Soares, explicou como os produtores podem ter acesso às linhas de crédito.

“O produtor pode realizar de duas formas, uma delas é através do aplicativo Simulador FNO, onde as propostas são enviadas direto para o Banco, e o gerente mais próximo o procura para o quanto antes fazer a proposta e dar continuidade ao financiamento. Outra opção é procurar a Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária e Abastecimento), onde é feito um trabalho técnico de orientação ao produtor”, informou.

A Caixa Econômica Federal está na Expoferr com os serviços para financiamento de automóveis, abertura de contas, custeio pecuário e financiamento para médios e grandes produtores.

A Desenvolve RR atrai os pequenos e médios agricultores, microempresários, empreendedores individuais e autônomos, com taxas de juros menores que nos bancos tradicionais, com os serviços do Banco do Povo, Crédito Rural e Balcão de Ferramentas.

De acordo com o gerente de atendimento e prospecção de negócios da Desenvolve RR, Mgleide Batista, a previsão é que sejam financiados mais de R$ 600 mil durante a Expoferr. “Com o Balcão de Ferramentas iremos fechar cerca de 100 benefícios durante o evento. Trazer a agência para o evento é muito importante, pois demonstra que estamos abertos a novas propostas de investimentos para que nossos empreendedores cresçam e gerem renda para o nosso estado”, pontuou.

O produtor rural de Amajari, Jhonny Rodrigues, procurou a Desenvolve RR e se disse empolgado com as facilidades que a agencia oferece. “Meu pai e eu viemos até a Expoferr em busca de adquirir algumas matrizes, e também para buscar financiamento para nossa propriedade e ficamos muito satisfeitos com as facilidades da Desenvolve, também passamos pelos outros bancos e vamos estudar as propostas”, citou.

Entrega

Na próxima quarta-feira, 11, às 19h, no Parque de Exposições Dandãezinho, será feita a entrega de caminhões, tratores e gado, financiados por meio do Banco do Brasil durante a Expoferr, que já somam mais de R$ 3 milhões em investimentos.

Dina Vieira