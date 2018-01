Expoferr: atletas paraquestres participam de prova dos três tambores

Pela primeira vez, um grupo de atletas paraquestres do Centro de Equoterapia Thiago Vidal Magalhães competiu em uma prova dos três tambores. Durante a nona noite da 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima), nove atletas se apresentaram na arena de rodeio, emocionando o público que prestigiou a apresentação.

No centro são atendidas pessoas com deficiência, utilizando o cavalo como instrumento de trabalho. Neste caso, a tradicional prova que busca contornar três tambores em um percurso triangular no menor tempo possível, foi feita com apoio de um mediador para cada participante, garantindo a segurança durante a apresentação.

Fernando Sales, de 29 anos, pratica a equoterapia há 12 anos e disse adorar a atividade e os cavalos. “Participar da prova do tambor foi maravilhoso”. A mãe dele, Antônia Sales, explicou que o trabalho desenvolvido no Centro de Equoterapia traz um benefício importante para o ambiente familiar, gerando uma evolução da condição do filho. “É possível perceber o desenvolvimento psíquico, a autoconfiança e autonomia. Além disso, meu filho gosta da convivência com outras pessoas com as mesmas limitações”.

A servidora pública Neiza Marcella, mãe do Ian Victor Nascimento, de 18 anos, relembrou que o filho era participante do projeto em 2005 mas saiu em seguida, retornando há dois anos. “Os trabalhos realizados com meu filho têm contribuído na coordenação motora, na concentração e equilíbrio. Ele tem melhorado bastante, e hoje trazer ele aqui na Expoferr para se apresentar na prova dos tambores representa um momento de inclusão social”.

Equoterapia

Há 14 anos o Centro de Equoterapia faz um atendimento especializado à pessoa com deficiência ou outros transtornos utilizando o cavalo como instrumento de trabalho, trabalhando o lado físico psíquico, cognitivo e social do praticante, itens fundamentados na equitação.

O centro trabalha com três programas básicos: a equo aprendizagem especial, equoterapia e equitação adpatada. Atualmente o centro conta com uma equipe interdisciplinar e multifuncional com profissionais equitadores, professores de educação física, pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, condutores atendendo 162 praticantes.