Expoferr: agricultura familiar pode ser fortalecida com liberação de créditos durante o evento

Durante todas as noites da 40ª Expoferr (Feira Agropecuária de Roraima) – Roraima, a nova fronteira agrícola, produtores terão a chance de ampliar os negócios. O momento é de oportunidades também para aqueles que sonham em se tornar empreendedores.

A Expoferr possui uma área estratégica para o financiamento de créditos rurais que reúne as principais agências financeiras de Roraima, entre elas Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a Desenvolve Roraima, do Governo do Estado.

A Desenvolve Roraima trouxe novidades para a 40ª Expoferr, que inclui financiamentos específicos para o médio e grande produtores, por meio do Funder (Fundo Estadual para o Desenvolvimento do Estado), com investimentos que vão de R$ 1.000 a R$ 15.000 ou de até R$ 160.000, por meio de recursos próprios.

“São agentes financeiros que estão aqui à disposição daqueles que têm interesse em investir no ramo empresarial no Estado”, disse Alzir Mesquita, diretor de crédito e investimento da Desenvolve Roraima.

Com o propósito de alcançar a meta de volume de negócios em torno de R$ 35 milhões, a Seapa (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), por meio da divisão de crédito rural, está disponibilizando também possibilidades de crédito em diversos setores desde o pequeno, médio e grande portes.

“O foco é atender toda a demanda empresarial que comparecer na Expoferr durante todas as noites de festa”, salientou Emerson Santos, chefe da Divisão.

O Banco da Amazônia está presente na 40ª Expoferr para financiar máquinas e equipamentos e aquisição de animais para recria e engorda. Para a agência bancária a Expoferr pode contribuir financeiramente para o Plano de Aplicação estabelecido para 2017com investimentos no valor de R$ 99 milhões.

“O objetivo é aproximar o agente financeiro do setor produtivo e com isso fortalecer a relação com os clientes”, disse Liercio Soares, gerente geral do Banco da Amazônia em Boa Vista e na Região Norte.

O engenheiro agrônomo Ytallo Guilarducci aproveitou a primeira noite da 40ª Expoferr para estreitar os laços com as agências financiadoras de crédito. “Nós temos uma empresa que presta assistência na elaboração de projetos agrícolas e o nosso objetivo é fortalecer esse laço com as agências que oferecem os créditos”, disse.

Conforme ele, a 40ª Expoferr é o momento ideal para prospectar novos parceiros. “Além disso, é uma ótima oportunidade para tirar dúvidas, alinhar ideias e quem sabe até conquistar novos clientes”, complementou.

Assessoria

Durante todos os dias de Expoferr, a Seapa oferece o serviço de assessoria para os interessados em atuar na agricultura familiar em Roraima. O atendimento é feito das 8h às 22h, na sala da divisão de crédito rural, localizada na parte central da Feira.

“Em 2015, entre financiamentos e negócios, foram movimentados R$ 26 milhões. A expectativa para este ano é alcançarmos R$ 35 milhões. Para isso estamos fazendo todo o trabalho de orientação para que o cliente possa ter condições para abrir o próprio negócio e manter o empreendimento”, enfatizou Emerson Santos.

Programação

A programação do segundo dia da 40ª Expoferr começou às 8h e segue até o meio dia com a realização de Clínicas tecnológicas, para incrementar a produção do homem do campo.

A partir das 18h, eliminatória de laço em dupla e no palco alternativo, a partir das 21h, show com Edilson Marques e banda e a meia noite, Neto Andrade e banda