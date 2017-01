Expoarrte: circuito de gastronomia muda para o entorno do Forródromo

Durante a realização da Cidade de Natal, de 17 a 31 de dezembro, os vendedores de comidas e bebidas foram instalados no entorno do Forródromo do Parque Anauá, o que fez com que tivessem uma melhora considerável nas vendas. Por isso, nesta terça-feira, 10, após uma reunião na Secult (Secretaria Estadual de Cultura), ficou definido que os vendedores que atuam na Praça de Alimentação vão permanecer próximo ao Forródromo.

“Essas reuniões ocorrem para afinarmos o trabalho para que eles melhorem também o atendimento ao público que frequenta o Parque Anauá. Esses ajustes são para termos um circuito gastronômico de qualidade”, comentou Selma Mulinari, secretária de Cultura. A ideia é funcionar de quarta-feira a domingo, das 17h às 22h. “A estrutura será aprimorada para que possam ter um padrão melhor dos serviços”, acrescentou Mulinari.

Geração de renda

Para Ana Lúcia, que faz parte do circuito gastronômico, a ampliação do período de funcionamento será melhor para os negócios. “É de lá que tiro o sustento da família”, finalizou dizendo que está em Roraima há 22 anos, sempre trabalhando no Parque Anauá, com venda de comidas.

Satisfação também para Irene Moraes, que aprovou a novidade. “Gostei da mudança, porque a presença de pessoas nas proximidades do Forródromo é maior. É um lugar muito bom, estou gostando dessa organização. Aumentado os dias de funcionamento é melhor porque eu vivo disso”, declarou.

Quem também concordou com a mudança do circuito gastronômico da Praça de Alimentação par as proximidades do Forródromo, foi José Gilvandro. “Onde estamos agora, é muito melhor. O público é maior, o espaço é maior. Foi ótima a mudança”, finalizou.

Vânia Coelho