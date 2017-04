Expo Serviços 2017: Sebrae-RR ofertará capactiações com até 30% de desconto

O Sebrae é especialista em pequenos negócios e possui conteúdos exclusivos que ajudam sua empresa crescer. E para quem quer aproveitar esse conhecimento, a dica é conferir os descontos em capacitações ofertadas pelo Sebrae na Expo Serviços 2017.

Atendimento empresarial, rodada de negócios, contato com agentes financeiros e descontos especiais em cursos e capacitações. Essas são algumas das opções que o Sebrae Roraima levará para o Salão do Empreendedor, na Expo Serviços 2017. O evento será realizado de 7 a 9 deste mês, na Praça Fábio Marques, localizada na av. Ene Garcez, Centro.

Os empreendedores que participarem do evento poderão fazer sua inscrição nas capacitações deste mês, com até 30% de desconto. “Os cursos e capacitações ofertados pelo Sebrae já possuem preços e condições especiais. Mas, esse desconto promocional é um novo estímulo para que os empresários locais aproveitem o conhecimento que o Sebrae oferece e utilizem essas informações para melhorar os resultados do seu próprio negócio”, disse Luciana Surita, Superintendente do Sebrae em Roraima.

Em abril, a programação de cursos do Sebrae inclui soluções do Sebrae Mais que são direcionadas para empresas de pequeno porte que já possuem um certo nível de maturidade e uma quantidade maior de funcionários. Serão trabalhados temas como análise financeira, comunicação empresarial, visão de futuro e cooperação dos membros da família na gestão do negócio.

“O Sebrae Mais é voltado para empresas de pequeno porte que são mais setorizadas, que já tem um trabalho de visão da empresa muito mais segmentado com setor de vendas, de compras, de custos, e de pessoal, por exemplo. Nesse caso, o empresário tem que ter uma visão mais sistêmica da empresa, porque vislumbra possibilidades com a expansão de mercado e mudanças de nichos. Então tem uma série de oportunidade trabalhadas no Sebrae Mais que são soluções avançadas”, explicou Josué Batista, analista da Unidade de Capacitação Empresarial e Cultura Empreendedora.

Além disso, também há vagas para a primeira turma do Empretec 2017, direcionado para quem deseja desenvolver as características do comportamento empreendedor. “Quem participa do Empretec passa a conhecer suas principais potencialidades e desenvolve características como independência, autoconfiança, proatividade, iniciativa, busca de oportunidades e rede de contatos. Por isso, ele se aplica aos empresários e também serve para quem quer empreender, quem tem uma ideia de negócio e até para o funcionário de uma empresa que busca um estimulo diferente para o seu trabalho”, disse o analista.

Confira abaixo a programação de cursos de com desconto

Dia 12 – Sebrae Mais Análise Financeira: Gerenciamento das Finanças de uma Empresa

Dia 19 – Sebrae Mais Comunicação Empresarial: Novos Tempos da Comunicação

De 24 a 29 – Seminário Empretec

Dia 24 – Sebrae Mais Visão de Futuro: Planejamento Estratégico para a Tomada de Decisões na Empresa

Dia 26 – Sebrae Mais Empresa Familiar: Cooperação dos Membros da Família para na Gestão da Empresa para o Sucesso e Continuidade do Negócio