Expo Mead: Mostra apresenta inovações eletrônicas para o mercado

Está marcada para esta quinta-feira, 7, a 3ª Expo Mead (Mostra de Eletrônica Analógica e Digital) do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima), que será realizada das 8h às 12h no hall do Dape (Departamento de Apoio Pedagógico e Desenvolvimento Curricular) do CBV (Campus Boa Vista).

Durante a exposição, projetos voltados para economia de energia, uso consciente da água, automação em residências e estabelecimentos comerciais. e até experimentos criados com o objetivo de eliminar o Aedes aegypti, serão expostos ao público.

Segundo o organizador do evento, o coordenador do curso Técnico em Eletrônica, professor Heitor Rodrigues, a ação é realizada por ocasião do encerramento das disciplinas de Projetos Eletrônicos e Metodologia da Pesquisa Científica de turmas do curso técnico integrado ao médio.

“A intenção é expor os projetos de tecnologias sociais desenvolvidos pelos alunos durante as teorias ensinadas e as práticas de laboratório, visando estimulá-los para a continuação dos estudos da área técnica e despertar a curiosidade dos primeiros anos de Eletrônica, Eletrotécnica e Informática, além de aprofundar em uma área específica da Eletrônica”, explicou.

O professor destacou ainda que o evento também visa atrair empresários, comerciários, professores e estudantes do IFRR e de outras instituições de ensino para as ações de pesquisa, ensino e extensão, além de abrir portas para futuros empregos ou propostas em outras oportunidades, já que muitos dos projetos a serem expostos são de alunos que estão na reta final do curso técnico.

“Além dos conhecimentos de Eletrônica Aplicada, ao longo do desenvolvimento dos projetos, podemos perceber outras habilidades, como trabalho em equipe, ética, tomadas de decisão e ações cognitivas, pensamento científico, por meio da organização de projetos, banners e miniartigos”, observou Rodrigues, informando que, como resultado de todo o trabalho, serão expostos diversos projetos inovadores, entre eles Circuito Bloqueador com Alarme para Bicicleta; Semáforo Digital; Sistema de Irrigação Automático; Dog’s Food; Bobina de Tesla e Automação Residencial: Chave Eletrônica Universal.