Exército realiza patrulha de reconhecimento ao Monte Caburaí

No dia 22 de novembro a 1ª Brigada de Infantaria de Selva deflagrou a Operação Monte Caburaí, a qual teve a duração de 13 (treze) dias e findou no dia 07 de dezembro do corrente ano.

A operação teve a finalidade de realizar os patrulhamento dos marcos fronteiriços no ponto mais setentrional do território nacional levando a presença do Estado Brasileiro um dos pontos mais ermos do Brasil.

A Força Tarefa composta por 27 (vinte e sete) integrantes de todas organizações militares (quartéis) de Boa Vista e do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, sediado em Manaus, percorreu 992 km de viatura e 164 km a pé.

Durante a execução houve a necessidade da presença de um intérprete indígena do 6º Pelotão Especial de Fronteira (6º PEF), Soldado Semeão, da etnia Ingarikó, haja vista as comunidades visitadas não falarem a língua portuguesa.

Ao fim da missão, após 19 (dezenove) anos que a última patrulha esteve naquela localidade, foi realizado o hasteamento do pavilhão nacional materializando a presença do Estado naquela região.

Para o General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, Comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva a presença dos militares naquela área longínqua representa a capacidade do Exército Brasileiro, por meio de seus integrantes, de manter imaculada as fronteiras brasileiras, bem como a possibilidade de manter o treinamento dos militares no ambiente de selva e o sentimento de brasilidade.